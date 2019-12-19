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Dünyanın en pahalı oyuncusu belli oldu

PSG'nin Fransız yıldızı Kylien Mbappe, 225 milyon euroluk değeriyle, futbol piyasasının en pahalı oyuncusu oldu. Takım arkadaşı Neymar ise 185 milyon euroyla ikinci sırada.

19.12.2019 09:43 | Son Güncelleme: 19.12.2019 10:21

Futbolda kış transfer dönemi yaklaşırken şimdiden transfer söylentileri dilden dile dolaşmaya başladı. KPMG Football Benchmark ekibi de kış transfer dönemi piyasa değeri en yüksek 10 oyuncuyu araştırdı.

Analize göre, PSG'nin Fransız yıldızı Kylien Mbappe, 225 milyon euroluk değeriyle zirvede yer aldı. Mbappe'yi 185 milyon euroluk değeriyle takım arkadaşı JR takip ederken, altıncı kez Ballon d'Or'un sahibi olan 'nın süper starı Lionel Messi ise 180 milyon euroluk değeriyle üçüncü sırada yer aldı.

REAL MADRID'DEN BİR OYUNCU

Bu üç ismi ise 152 milyon euroluk değeriyle Real Madrid'in sezon başında Chelsea'den transfer ettiği Eden Hazard takip etti. Beşinci sırayı ise 150 milyon euroluk değerleriyle Raheem Sterling (Manchester City) ile Mohamed Salah (Liverpool) paylaştı. En değerli ilk 10 oyuncu arasında PSG, Barcelona, Liverpool ve Manchester City'den ikişer oyuncu yer alırken, Real Madrid ve Tottenham'dan da bir oyuncu yer aldı. Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo ise listede kendine yer bulamadı.

20 YAŞINDA AMA REKORLARI KIRIYOR

KPMG Sektör Lideri Hakan Uçak, ''Kylien Mbappe artık dünyanın en iyi oyuncusu olmak yolunda emin adımlarla ilerliyor. Henüz 20 yaşında olmasına rağmen birçok rekoru kırdı ve dünyanın en pahalı oyuncusu olmayı erken yaşta başardı. Mbappe eğer Real Madrid'e transfer olursa, adından çok daha fazla söz ettireceğine inanıyorum'' dedi.

Dünyanın en pahalı oyuncusu belli oldu

Kylian Mbappe, Real Madrid, Barcelona, Neymar, Spor

Kaynak: Bültenler


HABER YORUMLARI (4)
BJK:bi defa dünyanın en pahalı futbolcusu TÜRKİYEDE, FALCAO DUR :))))
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ADALETE İNANCIMIZI YIKMAYIN...:ronaldonun olmadığı liste ya yalandır ya da ronaldonun filistin desteğinden dolayı taraflıdır. hangi liste olursa olsun futbolda zirvenin adı Cristiano Ronaldo dur. diğerleri sadece ikincilik için yarışabilir
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SERKAN:Hadi len ordan Ronaldonun olmadığı liste olurmu, mbappe ronaldonun tek bacağı olamaz
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.:RONALDO VE MESSİYİ GEÇMİŞ HELAL OLSUN. BAŞARILARININ DEVAMINI DİLİYORUM.
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