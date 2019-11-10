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En renkli futbol maçı; Yeşil sahaya şalvarlarıyla çıktılar

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, üniversiteli kızlar ile Yörük kızları futbol maçı yaptı.

10.11.2019 15:17 | Son Güncelleme: 10.11.2019 15:18En renkli futbol maçı; Yeşil sahaya şalvarlarıyla çıktılar

ÇANAKKALE'nin ilçesinde, üniversiteli kızlar ile Yörük kızları futbol maçı yaptı. İlginç görüntülere sahne olan karşılaşmada dostluk kazandı.

Ayvacık Belediyesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin (ÇOMÜ), Ayvacık 21 Eylül Stadyumu'nda düzenlediği futbol maçında, Ayvacık'ın Yörük köyü Yukarıköy'ün kız futbol takımı Şalvarspor ile ÇOMÜ Sağlık Bilimleri Meslek Yüksek Okulu Kız takımı karşılaştı. Renkli görüntülere sahne olan karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Karşılaşmaya damga vuran ise Şalvarspor takımının maça üzerlerindeki şalvarlar ve başlarında çemberlerle çıkması oldu. Karşılaşma öncesinde açıklamada bulunan Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, "Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 81'inci yıldönümünde saygı ve sevgiyle anıyoruz. Böyle bir etkinlik yapmak istedik. 2017 yılında meydana gelen deprem zamanında köydeki kızlarımızın kendi aralarında vakit geçirmek için futbol oynadıklarını gördük. Bundan esinlenerek hocalarımız ile birlikte ÇOMÜ takımını ve bizim bu köyümüzden oluşturduğumuz, halk arasında da 'Şalvarspor' denilen takımı kurduk. Onlarada her konuda destek olduk. Buradaki amacımız onları ve üniversitedeki öğrencilerimizi kaynaştırmak. Birlikte etkinlik yapabileceklerini göstermek. Birbirlerinden hiç farkı olmadıklarını da gösterdiler. Biraz da özgüvenlerini arttırmak istedik. Böyle bir program yaptık" dedi.

Yukarıköy Şalvarspor Kız Futbol Takımı kaptanı Necla Çarıksız ise bu takımı yeni kurduklarını söyleyerek, "Köy muhtarımız geldi ve 'Böyle bir maç oynar mısınız?' diyo sordu. Biz de kabul ettik. Onun sayesinde buradayız. Bu takımı yeni kurduk. İnşallah galip geliriz" dedi.

Renkli görüntülere sahne olan karşılaşmada ise 2-2'lik skorla dostluk kazandı.



Ayvacık, Futbol, Güncel

Kaynak: DHA

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