HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Şenol Atakan, "En sağlıklı bilgiyi alabileceğiniz yer aile hekiminiz, başka hiçbir şeye itibar etmeyin." dedi.Antalya'da düzenlenen 9. Uluslararası Katılımlı Aile Hekimliği Kongresinde, AA muhabirine açıklama yapan Atakan, aile hekimlerinin, bireylere, anne karnına düştükleri andan itibaren ve vefat edinceye kadar hizmet veren bir meslek grubu olduklarını söyledi.Türkiye'nin artık yaşlanan bir nüfusa doğru ilerlediğini belirten Atakan, özellikle hipertansiyon, obezite, dislipidemi gibi kronik hastalıkların ileride ciddi sorunlar doğuracağını ifade etti.Bu açıdan aile hekimlerine büyük görevler düştüğünü dile getiren Atakan, "Kronik hastalıklar, kanser taramaları, erken teşhis, koruyucu sağlık hizmetleri bizim en temel görevlerimiz. Gerek insan ömrünün uzamasında gerekse sağlık kriterlerinin iyileşmesinde etkin rol üstleniyoruz. Sağlıklı yaşayan ve sağlıklı yaşlanan Türkiye için aile hekimleri en önemli unsurdur." diye konuştu.2005 yılında pilot olarak başlayan ve 2010 yılında tüm ülkeye yayılan aile hekimliğini, sağlık sisteminin en temel yapı taşı olarak değerlendiren Atakan, birinci basamak sağlık hizmetleri iyi olmayan sağlık sisteminin başarılı olamayacağını vurguladı.Vatandaşların aile hekimlerine başvurularının çok iyi düzeyde olduğuna işaret eden Atakan, "Sağlık Bakanlığı'ndan yeni aldığım verilere göre, aile hekimliği kamu alanında memnuniyet oranı en yüksek alan. Bu çok güzel birşey. Sıkıntılarımıza, iş yükümüze rağmen çok iyi. Şu anda bir aile hekimimiz 3 kişinin işini yapıyor. Bu iş yüküyle bu memnuniyet oranını yakalamak arkadaşlarımızın ne kadar özverili çalıştığını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.Atakan, bu memnuniyetin daha da ileriye gitmesi temennisinde bulundu.Aile hekimlerinin sistemde aksaklık, şiddet, hak kayıpları gibi sıkıntılar yaşadıklarını dile getiren Atakan, bu sorunların da Sağlık Bakanlığına sahadaki tecrübeleri aktararak aşabileceklerini kaydetti.Sağlık sisteminin merkezinde aile hekimliği modelinin oturtulması gerektiğine işaret eden Atakan, "Sağlık ekonomisi ve toplumun sağlıklı yaşaması açısından aile hekimliği vazgeçilmezdir. Ülke genelinde 24 bin civarında aile hekimi mevcut, hedef daha çok aile hekiminin olması. Türkiye'de bir aile hekimine 3 bin 50'lerde nüfus düşüyor, ideal nüfus ise bin 500-2 bin. Bir takım yanlış uygulamalar nedeniyle iller arasında da farklılıklar var, İstanbul'da ciddi sıkıntılar var. Zamanla bizim önerilerimiz de dikkate alındığı takdirde sorunlar aşılacaktır." ifadelerini kullandı."Aşılamadaki başarı aile hekimlerin"AHEF Başkanı Şenol Atakan, aile hekimlerinin koruyucu sağlık hizmetleri alanında da başarılı çalışmalar yaptığını söyledi.Aşılamayı örnek gösteren Atakan, toplum açısından aşının önemli olduğunu vurguladı. Bugün aşı sayesinde birçok hastalığın unutulmaya yüz tuttuğunu aktaran Atakan, "Bebeklik ve çocukluk çağı aşılamada yüzde 98 oranındayız, bu çok önemli bir başarı. Bu oran tamamen aile hekimliği sistemi sayesinde yakalandı. Aile hekimleri olarak hedefimiz yaşam boyu aşılama. Aynı başarıyı erişkinlerde de göstermek istiyoruz. Çünkü insanın her döneminde koruyucu aşılar mümkün. Kanserden koruyan aşılarımız bile var." diye konuştu.Atakan, erişkinlerin de Sağlık Bakanlığınca önerilen aşıları uygulamalarını önerdi.Son yıllarda aşı reddinin gündemde olduğunu ve bu durumun endişe yarattığını ifade eden Atakan, 2011 yılında 183 olan aşı reddinin, geçen yıl 23 bin 600'e çıktığını, bunun da ciddi bir tehdit oluşturduğunu kaydetti. Bir kişinin aşı yaptırmadığında sadece kendi bağışıklılığından sorumlu olmadığını, tüm toplumsal bağışıklığa zarar verdiğini belirten Atakan, "Aşı reddi rakamları artarsa, 50 binin üzerine çıkarsa salgınlar, bebek ve çocuk ölümleri artabilir. Böyle bir risk ile karşı karşıya Türkiye." dedi.Bu konuda da acilen bir önlem alınması gerektiğini söyleyen Atakan, yasal bir düzenleme yapılmasını istedi.Aile hekimlerini vatandaşların en önemli ve güvenilir sağlık danışmanı olarak nitelendiren Atakan, vatandaşların sağlık ile ilgili her konuyu aile hekimlerine danışabileceklerini bildirdi. Aşılama konusunda da kafa karışıklığı yaratılmaya çalışıldığını ifade eden Atakan, "En sağlıklı bilgiyi alabileceğiniz yer aile hekiminiz, başka hiçbir şeye itibar etmeyin." ifadelerini kullandı.Vatandaşlardan aile hekimleriyle iletişimlerini geliştirmelerini isteyen Atakan, vatandaşların aşı başta olmak üzere her konudaki kaygılarını giderebileceklerini söyledi.