En Sevilen Diziler ve Oyuncular

Çoğumuz yorgun geçen bir günün ardından evimize gidip dinlenmek isteriz. Peki bu dinlenme sürecini nasıl geçiriyoruz? Televizyon şüphesiz ki birçoğumuzun hayatında önemli bir yer kaplıyor. Televizyon kanallarının olmazsa olmazı da diziler.

Televizyon hala vazgeçilmezler arasında

Bilindiği üzere internet dünyasının son yıllardaki hızlı gelişimi dizi ve film sektörüne de yansımış durumda. Yakın bir geçmişe kadar dizileri sadece televizyondan izleyebilirken, günümüzde internet üzerinden takip edebileceğimiz birçok dizi platformu bulunuyor. Bu çeşitliliğin artması, yaşam tarzımıza da yansımaya başlamış durumda.

Araştırma sonuçlarına göre dizilerin izlenmesinde ilk tercihin halen televizyon olduğunu görüyoruz. Her 10 kişiden 6'sı dizileri en çok televizyondan takip ettiğini belirtirken, 2'si ise son dönemlerde oldukça popüler olan Netflix platformunu tercih ediyor.

En çok izlenen TV kanalı

TV kanalları arasındaki reyting rekabeti her geçen gün artıyor. Araştırmaya katılanların %32'si favori TV kanalının Fox TV olduğunu belirtirken, %13'lük oranıyla 2. sırada TV8 geliyor. Katılımcılar arasında popüler olan diğer kanallar sırasıyla: ATV (%12), Show TV (%10), Kanal D ve Star (%8), TRT 1 (%7).

En beğenilen Türk dizisi

Dizi sürelerinin uzun olması sebebiyle, dizilerin reytingi doğrudan kanalların reyting seviyesini de etkiliyor. Dizi çeşitliliği açısından zenginlik yaşadığımız bu dönemde, en beğenilen dizilerin listesi ilgi çekici.

Katılımcılar tarafından en büyük ilgiyi gören dizi, oldukça büyük bir oy farkıyla, Mucize Doktor. Fox TV'de yayınlanan dizi, seyirciden aldığı büyük beğeniyle yayınlandığı kanalı da zirveye çıkarmış görünüyor. Katılımcıların %25'i en beğendiği dizinin Mucize Doktor olduğunu belirtirken, %7'lik oy oranıyla Show TV'nin sevilen dizisi Çukur 2. sırada geliyor. Babil, Hekimoğlu, Seksenler, Bir Zamanlar Çukurova ve Kadın aldıkları yaklaşık %5'lik oy oranlarıyla 3. sırayı paylaşan diziler.

Özlediğimiz diziler

Ülkemizde şu an yayınlanan dizi sayısı fazla olsa da daha önce bitmiş bazı dizilerin seyircilerin gönlündeki yeri her zaman ayrı. Son 10 yıla damgasını vurmuş diziler arasında büyük bir farkla öne çıkan birinin olmaması, her dizinin farklı kitleler tarafından daha çok beğenildiğini gösteriyor.

Katılımcılar tarafından en çok özlenen Türk dizisi, aldığı %11'lik oy oranıyla Avrupa Yakası. %10'luk oy oranıyla Diriliş Ertuğrul 2. sırayı alırken, %9'luk oy oranıyla Aşk-ı Memnu 3. sırada. Katılımcılar arasında popüler olan diğer diziler sırasıyla; Leyla ile Mecnun (%7), Kurtlar Vadisi, Muhteşem Yüzyıl ve Öyle Bir Geçer Zaman Ki (%6), Ezel (%5).

En sevilen oyuncular

Ülkemizde dizilerin bu kadar popüler olmasının ve hafızalarda yer etmesinin önemli nedenlerinden biri oyuncular. Öyle ki bazen sadece bir oyuncuyu sevdiğimiz için bile oynadığı diziyi takip edebiliyoruz. Bu nedenle günümüzde, bir dizi hazırlanırken, dizinin senaryosu kadar, oyuncu seçimleri de önemli rol oynuyor.

Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların en sevdiği erkek oyuncu %13'lük oy oranıyla, bu yıl Uluslararası Emmy Ödülünü de kazan, tecrübeli oyuncu Haluk Bilginer oldu. Son dönemde yaptığı dizi ve filmlerle özellikle gençlerin takdirini kazanan Aras Bulut İynemli %12'lik oranıyla 2. sırada yer alırken, Kenan İmirzalıoğlu ve Halit Ergenç %9'luk oranlarıyla 3. sırayı paylaştılar.

En beğenilen kadın oyuncu sorusunda ise %13'lük oranıyla Demet Evgar 1. sırada. Fox TV'de yayınlanan Kadın filmi ile büyük beğeni toplayan Özge Özpirinçci %11'lik oranla 2. sırayı alırken, Beren Saat %9'luk oranıyla 3. sırada.

En sevilen dizi türü

Ülkemizde her izleyicinin kendine daha yakın bulduğu bir dizi türü var. Peki en çok hangi dizi türünü izlemeyi tercih ediyoruz?

Çıkan sonuçlar oldukça ilginç. Türkiye'de yapılan dram dizileri oldukça çok olmasına rağmen katılımcıların %49'u en çok komedi dizilerini izlediğini belirtti. Komedi dizilerinin sayısı, dram dizilerinin sayısıyla karşılaştırıldığında aradaki fark oldukça fazla. Belki de seyirci artık drama iyice doydu ve komedi türünde yeteri kadar dizi bulamıyor. Katılımcıların %41'i ise macera türündeki dizileri kendine daha yakın buluyor. %39'luk tercih oranıyla Aşk/Romantik, Polisiye ve Bilim Kurgu türleri de katılımcılar tarafından tercih edilenler arasında. Dram ise %20 ile oldukça gerilerde yer alıyor.

Unutulmayan yabancı diziler

İnternetin günlük yaşamımıza getirdiği değişikliklerden biri de dünya genelinde yapılan dizi ve filmlere kolayca ulaşabilme imkanını sağlaması oldu. Araştırmaya katılan her 10 kişiden 6'sı yabancı dizileri takip ettiğini belirtti.

Bazı yabancı diziler, sadece yayınlandıkları ülkede değil, kısa zaman içerisinde tüm dünyada etkisini gösteriyor. Katılımcılara son 10 yıl içerisinde yayınlanan en beğendikleri yabancı dizinin hangisi olduğu sorulduğunda %25'lik oranla Game Of Thrones ilk sırada çıktı. %22'lik oy oranıyla La Casa De Papel 2. sırada. Sherlock ve Prison Break dizileri de %14'lük oranlarıyla 3. sırayı paylaşıyor.