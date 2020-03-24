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En Sevilen Süper Kahramanlar Belli Oldu

Amerika Birleşik Devletleri'nde Disney California Macera Parkı'ndaki Avengers Kampüsü'nün açılışı öncesinde en sevilen süper kahramanlar araştırıldı.

24.03.2020 13:34 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:34
En Sevilen Süper Kahramanlar Belli Oldu
Amerika Birleşik Devletleri'nde Disney California Macera Parkı'ndaki Avengers Kampüsü'nün açılışı öncesinde en sevilen süper kahramanlar araştırıldı. 2000 kişinin katıldığı araştırmaya göre en sevilen süper kahraman Superman olurken, en sevilen kötü karakter ise Joker oldu. Araştırmanın detayları haberimizde.

En Sevilen Süper Kahraman Superman

Araştırmaya katılanların %47'si en sevdiği süper kahraman olarak Superman'i seçti. İkinci sırada %46 ile Spider-Man yer alırken, üçüncü sırada ise %45 ile Batman yer aldı. Captan America %42 ile Batman'i takip etti.

Katılımcıların %47'si en sevdiği kötü karakter olarak Joker'i seçti. Joker'i Catwoman ve Venom takip etti. 2019 yılında gösterime giren Joker filmi tüm dünyada beğeni toplamıştı ve çeşitli ödüllerin sahibi olmuştu.

Araştırmaya katılanların %64'ü kendilerini süper kahraman hayranı olarak nitelendiriyor ve en sevdikleri çizgi roman karakterlerini sinemada görmek istiyor. Katılımcıların %32'si ise aksiyon figürleri topluyor.

Kaynak: Tamindir

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, California, Batman, Teknoloji

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