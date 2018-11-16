En Sevimli Hırsız Kamerada

16 Kasım 2018 Cuma 14:59



16 Kasım 2018 Cuma 14:59

İSTANBUL Pendik'te bulunan Viaport Alışveriş Merkezi'nde (AVM), bakımı AVM çalışanları tarafından yapılan köpeklerden bir tanesi mağazadan tişört çalarken güvenlik kameralarına yakalandı. AVM yönetimi araştırmalar sonucunda aynı köpeğin önceden de hırsızlık yaptığını belirledi. Yönetim tarafından markanın zararı karşılandı.30'a yakın köpeğe ev sahipliği yapan AVM'ye köpeğin 1 ay önce geldiği ve başka mağazalardan da çeşitli eşyalar çaldığı tespit edildi. Mağazalardan gelen şikayetleri üzerine yapılan incelemerde köpeğin mağaza, restoranlardan şal ve triko götürdüğünü fark edildi."SOKAK HAYVANLARI BAŞIMIZIN TACI"Konu üzerine açıklama yapan Via Grup Genel Müdürü Ogün Turanlı, "Olayı tebessümle takip ediyoruz. Sokak hayvanları başımızın tacı" dedi."ZARAR KARŞILANDI"Mağazaların zararının karşılandığını söyleyen Turanlı, "Küçük yaramaz dostumuz alışveriş merkezimize bir ay önce gelmiş, kendisinden başka 30'a yakın köpek burada yaşıyor. Ziyaretçilerimiz de bu durumdan gayet memnun, onları kendi yedikleri yemeklerle besliyorlar. Bizler de onların güvenliği, beslenmeleri ve bakımları için tedbirlerimizi alıyoruz, biz birlikte çok mutluyuz. Yönetici kadromuzda hemen herkes evinde kedi ya da köpek besliyor" diye konuştu.Görüntü Dökümü:-----------Köpeğin iki farklı hırsızlık görüntüsü - İstanbul