En Şiddetli Baş Ağrınızın Gizli Sebebi!

Beyin kanaması

Bir trafik kazası sonrası yaşanan beyin kanamalarına her ne kadar aşina olsak da bu sağlık problemi sadece travma sonrasında ortaya çıkmıyor. Doğuştan gelen birçok sebebe bağlı olarak da meydana gelen beyin kanamaları, erken yaşlarda da çok ciddi sorunlara yol açabiliyor.

Beyin kanaması nedir?

Kafatası içinde yer alan tüm kanamalar beyin kanaması olarak tanımlanır ancak hangi sebeple yaşandıklarına bağlı olarak farklı isimlendirilirler. Beyni besleyen damar cidarının yırtılmasıyla kanın beyinde yayılması ve beyin dokusunu tahrip etmesine yol açar.

Beyin kanaması çeşitleri nelerdir?

Bir kaza veya yaralanmaya bağlı olarak ortaya çıkan beyin kanamaları travmatik, kendiliğinden oluşan beyin kanaması ise spontan olarak tanımlanır. Bunun yanı sıra gerçekleştiği yere göre ise;

Epidural, (Dış beyin zarı ile kemik arası)

Subdural, (Dış beyin zarı ile orta beyin zarı arası)

Subaraknoid,(Orta beyin zarı ile iç beyin zarı/beyin arası)

İntraserebral, (Beyin dokusu içi)

İntraventriküler (Beyin içerisindeki su havuzcuklarının içi) olmak üzere 5 farklı kategoriye ayrılır.

Travma sonucu yaşanan beyin kanamaları beş alanda da görülebilir. Spontan gelişen beyin kanamaları ise genellikle subaraknoid veya intraserebral olarak görülür.

Bu sebepler beyin kanamasına zemin hazırlıyor

Hipertansiyon,

Şeker hastalığı,

Bilinçsizce kullanılan doğum kontrol hapları,

Çok fazla alkol tüketmek,

Uyuşturucu madde kullanmak,

Bağ ve doku hastalıkları,

Kan sulandırıcı ilaçlar kullanmak.

Beyin kanamaları sadece yaşlılarda görülmüyor

Beyin kanamalarının genel olarak yaşlılarda görüldüğü düşünülse de gençlerde de sıklıkla görülebilir. Doğumsal damar anomalileri ve travmalar sebebiyle yaşanan beyin kanamaları,erken müdahale edilmediği takdirde çok ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getirir. Trafik kazaları, düşme, darp, ağır sporlar ve aktif bir yaşam süren genç nüfusun travmalara bağlı beyin kanaması geçirme riskini yükseltiyor.

Beyin kanamasının belirtileri nelerdir?

Çok şiddetli baş ağrısı,

Ani bilinç kaybı,

Nöbet geçirme,

Mide bulantısı,

Kusma,

Konuşmada zorlanma,

Görme bozukluğu,

Kol ve bacaklarda halsizlik.

Ayrıca;

Tam veya kısmi felç,

Bulanık ve çift görme,

Bayılma,

Kasılma ve titreme,

Işığa hassasiyet,

İdrar kaçırma,

Kulakta çınlama,

Ensede sertlik görülebilir.

Beyin kanaması nasıl teşhis edilir?

Olası beyin kanamalarının teşhisinde Bilgisayarlı Tomografi tercih edilir. Eğer yapılan inceleme sonucunda hastada beyin kanaması saptanırsa kanamanın sebebini öğrenmek için başka yollara başvurulur. Bunlar; tomografili anjiyografi (BT anjiyografi), manyetik rezonans (MR) görüntüleme ve MR anjiyografi ve kasıktan girilerek yapılan anjiyografidir. (DSA)

Beyin kanaması nasıl tedavi edilir?

Beyin kanamalarına acil müdahale edilmesi gerekir dolayısıyla yukarıdaki belirtiler söz konusu olduğunda kişilerin mutlaka doktora başvurması gerekir. Uygulanan tedavinin amacı kanamanın hafifletilmesi, yaşanabilecek sorunların önlenmesi ve kanamaya sebep olan nedenlerin ortadan kaldırılması üzerine kuruludur.

Kaynak: Bültenler