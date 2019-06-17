En tatlı festival

Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç'ın hemşehri vekiraz üreticileriyle buluştuğu festivalde yılın en iyi kiraz yetiştiricileri ödüllerini aldı.

Yörük kültürünün kuşaktan kuşağa aktarılmasına katkı sağlayan Buca Belediyesi, Belenbaşı Yörük Kültürünü Tanıtma ve Kiraz Festivali, 14'üncü kez büyük bir coşku ile gerçekleştirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Buca Belediyesi ve Belenbaşı Mahalle Muhtarlığı'nın düzenlediği Kiraz şenliği, sabahın erken saatlerinde başladı. Belenbaşı Mahalle Merkezi'nde gerçekleştirilen festivale, Buca Kaymakamı Mehmet Sadık Tunç, Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer, Belenbaşı Mahalle Muhtarı İsmet İlhan, Ege Bölgesi'ndeki Yörük ve Türkmen Dernek Başkanları katıldı.

KİRAZ KOKAN FESTİVAL

Şenlikler Belenbaşı'nın sokaklarından geleneksel Yörük kortejiyle başladı. Develerle, davul zurnayla gerçekleştirilen yürüyüş, köy merkezindeki tören alanında son buldu.

Yeni sezonun kirazlarının sergilendiği festivalde, yerel üretim organik ürünlerden keşkeğe, yöresel lezzetlerden el emeği ürünlere kadar Belenbaşı'nın tüm zenginlikleri sergilendi.Belenbaşı İlkokulu Halk Oyunu Ekibi ve zeybek gösterisi halkın beğenisini topladı.

SONSUZA DEK YAŞATACAĞIZ

Belenbaşı'ndaki esnaf ve hemşehrilerle kortejde bir araya Başkan Kılıç, Buca'nın köylerindeki üretimin arttırılması ve geliştirilmesi ile ilgili mesajlar verdi.Törende Bergama Kılıç Kalkan Ekibi'nin büyüleyici şovu gerçekleştirildi. Gösterinin ardından Başkan Kılıç ve Kaymakam Tunç'a Türk bayrağı hediye edildi.

Gösterinin ardından Belenbaşı Mahalle Muhtarı İsmet İlhan, Yörük kültürünün yaşatılması için gösterdiği destekten dolayı Başka Kılıç'a teşekkür plaketi verdi. Plaketin ardından konuşan Kılıç, Yörük kültürünü yaşatmaya devam edeceklerini ifade ederek "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Biz de bayrağımızı Ata'mızın devrimlerinin ışığında sonsuza kadar yaşatacağız. Buradan bir kez daha söz veriyorum" dedi.

EN İYİ KİRAZ YETİŞTİRİCİLERİ ÖDÜLLERİNİ ALDI

Açılış konuşmalarının ardından En İyi Kiraz Yetiştiricisi Yarışması'nın ödül töreni gerçekleştirildi. Festivalden 15 gün önce sahaya giderek gübre, sulama gibi teknik çalışmalar üzerinde inceleme yapan Buca Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'ne bağlı ziraat mühendislerinden oluşan jüri üyeleri, lezzet ve görüntü değerlendirmesi de yaparak kararını verdi. Jüri değerlendirmeleri sonunda Özgür Kınacı birinci, Mehmet Kınacı ikinci ve Musa Altıparmak üçüncü oldu.Birinci olan yarışmacıya ödülünü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer verdi.

MÜZİK ŞÖLENİ

Etkinliklerin ardından müzik şölenine geçildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası'nın renk kattığı festivalde, Grup Mecaz, Grup Divane, Feyzi Önder, Zeynep İlhan, Sevil Daşkın, Bayram Salman sahne alarak halk türkülerini seslendirdi.