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En tatlı yeni yıl sürprizi

Yeni yıl alışverişi için Forum Çamlık AVM'yi tercih eden müşterileri sürpriz hediyeler bekliyor.

27.12.2019 12:41 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:46 En tatlı yeni yıl sürprizi
Yeni yıl alışverişi için Forum AVM'yi tercih eden müşterileri sürpriz hediyeler bekliyor.

Forum Çamlık AVM, yeni öncesi ziyaretçileri için sürpriz kampanyalar hazırladı. 27-31 2019 tarihlerinde Forum Çamlık'tan alışveriş yapanlar anında kazan kampanyasına katılma hakkı kazanıyor. Forum Çamlık misafirleri aynı tarihlerde 15: 00-19: 00 saatleri arasında Forum Çamlık Danışma noktasına gelerek hediyelerini alabiliyor. 150 TL ve üstü alışveriş yapan tüm ziyaretçiler, çikolata kovası kazanıyor.

Kampanyanın detayları ve katılım şartları forumcamlik.com adresinde yer alyor. - DENİZLİ

Aralık, Çamlık, Güncel

Kaynak: İHA

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