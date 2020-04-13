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En tehlikeli yolda ekiplerin zorlu kar mücadelesi

BAYBURT İl Özel İdaresi ekipleri, kar nedeniyle ulaşıma kapanan Bayburt- Trabzon sınırında, 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen Soğanlı Dağı'ndaki Derebaşı virajlarında, 5 metreyi aşan karda yol açma çalışması başlattı.

13.04.2020 12:26 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:26
En tehlikeli yolda ekiplerin zorlu kar mücadelesi

BAYBURT İl Özel İdaresi ekipleri, kar nedeniyle ulaşıma kapanan Bayburt- Trabzon sınırında, 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen Soğanlı Dağı'ndaki Derebaşı virajlarında, 5 metreyi aşan karda yol açma çalışması başlattı. Koronavirüs nedeniyle ekiplerin önlemlerini alarak yürüttüğü çalışmaların, yaklaşık 20 günde tamamlanması hedefleniyor.

Bölgede etkili olan kar nedeniyle yılın 6 ayı ulaşıma kapalı kalan, Bayburt- Trabzon sınırında, 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen Soğanlı Dağı'ndaki Derebaşı virajlarında İl Özel İdare ekiplerince yol açma çalışmaları başlatıldı. 20 gün sürecek çalışmalara koronavirüs nedeniyle maske ve eldiven takarak başlayan ekipler, iş makineleri eşliğinde, 5 metreyi aşan karda yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Şantiye Şefi Dursun Ali Barın, "Bölgede 20 gün sürecek bir çalışma başladı. Yer yer 7 metre kalınlıkta karla mücadele ediyoruz. İnşallah 20 gün sonra tüm yerleşim birimlerimizi, yaylalarımızı açıp Bayburt'a ineceğiz. Kazasız belasız her sabah maskelerimizle, eldivenlerimizle dezenfekte olarak işe çıkıyoruz. Maskelerimizle işbaşı yapıp çalışmaya başladık" dedi.

AA MUHABİRİ HAYATINI KAYBETMİŞ, 2 ASKER ŞEHİT OLMUŞTU

Öte yandan İl Özel İdare ekiplerinin çalışma yürüttüğü bölgede, 10 Mayıs 2019'da yol açma çalışmalarını takip eden AA Bayburt Muhabiri Abdülkadir Nişancı, çekim yaptığı sırda üzerine çıktığı kar kütlesiyle düşerek, uçurumda kaybolmuş ve 14 gün sonra cansız bedenine ulaşılmıştı.  AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına katılan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timindeki Astsubay Mustafa Gidergelmez ile Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya, 17 Mayıs'ta, Soğanlı deresinde akıntıya kapılarak şehit olmuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Trabzon, Bayburt, Güncel
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