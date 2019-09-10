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En temiz havaya sahip ülkeler belirlendi: türkiye 61'inci sırada

Çevresel Performans Endeksi'ne göre en temiz havaya sahip ülkeler belirlendi.

10.09.2019 11:06 En temiz havaya sahip ülkeler belirlendi: türkiye 61'inci sırada
Çevresel Performans Endeksi'ne göre en temiz havaya sahip ülkeler belirlendi. Türkiye listeye 61'inci sıradan girdi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde dünyanın en temiz havasına sahip olduklarını iddia etmişti. Ancak Yale ve Columbia Üniversitesi tarafından yapılan Çevresel Performans Endeksi'ne göre bu iddiasının doğru olmadığı belirlendi.

Raporda en temiz havaya Avustralya, Barbados, Ürdün ve Kanada'nın sahip olduğu ifade edildi. Sanayi devleri Fransa, İngiltere ve Almanya sırasıyla 13, 18 ve 46'ncı sırada yer aldı. Türkiye ise listeye 61'inci sıradan girdi.

Havası en kirli ülke ise 180'inci sırada yer alan Nepal oldu. Nepal'i sırasıyla Bangladeş, Hindistan ve Çin izledi.

İŞTE HAVASI EN TEMİZ OLAN ÜLKELER

1- Avustralya
1- Barbados
3- Ürdün
4- Kanada
5- Danimarka
6- Finlandiya
7- Yeni Zelanda
8- Brunei
9- İzlanda
10- ABD
.
13- Fransa
.
18- İngiltere
.
46- Almanya
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61- Türkiye
.
177- Çin
178- Hindistan
179- Bangladeş
180- Nepal


- İstanbul

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, Nepal, Güncel

Kaynak: DHA

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