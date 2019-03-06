Dünyanın En Ucuz İnternetini Kullanan Ülke Hindistan Oldu

İngiltere merkezli Cable firması, internetin olduğu 230 ülkede 1 gigabyte'lık (gb) veri kullanımının ortalama fiyat listesini çıkardı. Ajans Press'in derlediği bilgilere göre dünyada internet verisi kullanmanın en pahalı olduğu yerler Afrika ülkeleri Zimbabve ve Ekvator Ginesi olurken, en ucuz ülkeler Hindistan, Kırgızistan ve Kazakistan oldu.

TÜRKİYE 2,25 DOLAR HARCIYOR

Türkiye ise bu listenin başlarında yer alırken, 1 GB veri için ortalama 2,25 dolar harcadığı kaydedildi.

EN PAHALI İNTERNET AFRİKA KITASINDA

Buna karşın en pahalı internetin Afrika ülkesi olan Zimbabve'de olduğu görülürken, 1 gb veri için 75,20 dolar harcadıkları belirlendi. Zimbabve'yi 65,83 dolar ile de Ekvator Ginesi takip ettiği kayıtlara geçti.

2019 YILINDA 27 BİN 245 ADET İNTERNET HABERİ YAYINLANDI

ITS Medya ve Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, konuyla alakalı yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2017 yılında internet başlığı altında 165 bin 54 haber çıkışı belirlenirken, bu rakam 2018 yılı içerisinde 91 bin 934 olarak görüldü. 2019'un başında bu yana çıkan haber adetleri ise 27 bin 245 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: İHA