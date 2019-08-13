En ucuz Kurban Bayramı tatili, tatilcileri kıskandırıyor

En ucuz Kurban Bayramı tatili, tatilcileri kıskandırıyorLüks otellerin hemen yanı başında denize sıfır çardaklarda ücretsiz Ramazan Bayramı Tatili500'ün üzerinde denize sıfır çardakta bayram tatilini bedavaya getirdiler

ANTALYA - Antalya'da beş yıldızlı lüks otellerin hemen yanı başında denize sıfır olarak kurulan çardaklarda yaşayan vatandaşlar, Kurban Bayramı'nda ücretsiz tatil yapmanın keyfini yaşıyor. Çoğunluğunu yerli vatandaşların oluşturduğu obalardaki yaşam tarzı, diğer tatilcileri de kıskandırıyor. Antalya'da 5 yıldızlı otellerin yoğun bulunduğu bölgenin hemen yanında yer alan Kumköy Mahallesi'nde denize sıfır oba ve çardaklar yerli ve yabancı turistlerin dikkati çekiyor. Aksu ve Serik ilçeleri başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir tarafından gelen onlarca kişi, serinlemek amacıyla sahilde kendi çabalarıyla yaptıkları derme çatma yerlerde yaz mevsimini geçiriyor. Kurban Bayramı tatiliyle birlikte ahşap çardaklardaki yoğunluk diğer sezonlara göre artış gösterirken, 500'ün üzerinde evin bulunduğu ve yaklaşık 2 bin kişinin yaşadığı sahilde vatandaşların çoğunluğu elektrik kullanmadan yaşıyor. Bazı vatandaşlar bu ihtiyacını güneş panelleri ile karşılarken, suyu da yine daha önce doldurup stok yaptıkları bidonlardan karşılıyor.Caretta Carettaları koruyorlarTatilciler, sahile de gözleri gibi bakıyorlar. Özellikle nesli tükenmekte olan Caretta Caretta'ların yuvalama alanı olan bölgede tatillerini sürdüren vatandaşların, bu hayvanlar için yuvalama ve koruma alanı oluşturduğu dikkat çekiyor.Küçüklüğünden bu yana her yaz tatil için sahile geldiğini belirten vatandaşlardan Ahmet Kurt, "Caretta Caretta yuvasına gözümüz gibi bakıyoruz. Koruma altına aldık. Bunun dışında denize giriyoruz. Elektriğimiz zaten yok ve bundan dolayı da memnunuz. Daha doğal oluyor. Suyu da bir şekilde karşılıyoruz. Burası bizim yerimiz değil, halkın yeri. Herkesi davet ediyoruz buraya." dedi."Kurbanımızı kestik, buraya geldik"10 yıldır bölgeye yaz aylarında geldiğini belirten Bayram Doğruparmak da, "Burada biz fazla para harcamadan tatil yapıyoruz. Kurbanımızı kestik, buraya geldik." Diye konuşurken, bir diğer tatilci Mesrule Yamaklar ise "Allah bizi buradan eksik etmesin. Deniz çok yakın, balığımızı da tutuyoruz. Suyumuz elektriğimiz yok ama idare ediyoruz. Doğal yaşıyoruz. Bizim buralarda yerlerimiz, yurtlarımız var, buraya inşaat yapamıyoruz. Çardaklar da oturmak zorundayız. Buraları çirkin görmesinler. Biz şanslıyız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA