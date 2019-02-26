En Ucuza Son Dakika Tatlısı ?elmalı Profiterol????

Fırınsız bir profiterol yapmaya ne dersiniz? Üstelik içerisinde hiç şeker ilavesi yok!
Kabardı mı kabarmadı mı derdinizin olmayacağı, kolay bir şekilde yapabileceğiniz ve herkesin çok beğeneceği Elmalı
Profiterol tarifini sizlerde mutlaka denemelisiniz. Rendelenmiş elma, petibör bisküvi gibi herkesin kolaylıkla temin edebileceği malzemeler ile yapılan bu tarif sizin gibi tadanların da favorisi olacak. Ekstradan şeker ilavesinin olmaması da bu tarifin en güzel yanlarından. Çay
saatlerinizi, menülerinizi şenlendirecek Elmalı Profiterol kolaylığı ile de defterleriniz de yerini alacak. Dilerseniz çayınızın yanına dilerseniz de kahvenizin yanına yapabileceğiniz Elmalı Profiterol nasıl yapılır? sizlerde merak ediyorsanız videomuzu izlemeyi ve evlerinizde denemeyi unutmayın. Deneyeceklere şimdiden afiyet, bal, şeker olsun. : )
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Kaynak: Youtube