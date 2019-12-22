Haberler » Güncel » En uzun gecede, vatan nöbeti tamam - Haber

En uzun gecede, vatan nöbeti tamam

Ülke genelinde yılın 365 günü olduğu gibi en uzun gecede de 7/24 görevinin başında olan jandarma timleri, huzur ve güven veren çalışmalar yaptı.

22.12.2019 11:51 | Son Güncelleme: 22.12.2019 11:57 En uzun gecede, vatan nöbeti tamam
Ülke genelinde yılın 365 günü olduğu gibi en uzun gecede de 7/24 görevinin başında olan jandarma timleri, huzur ve güven veren çalışmalar yaptı.

180 yıldır huzurun bekçisi adaletin takipçisi jandarma her zaman olduğu gibi 7 gün 24 saat aralıksız her yerde görevini yaptı. Türkiye genelinde olduğu gibi 'da da İl Komutanlığı'na bağlı ekipler, gece gündüz ayrımı yapmadan vatan nöbeti tutarak, yaptıkları çalışmalarla huzuru sağlıyor. En uzun gece 21 Aralık'ta da görevinin başında olan jandarma ekipleri, halkın mal ve can güvenliğini korumak için tüm personeliyle fedakar bir şekilde sabaha kadar vatan nöbeti tuttu.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da "En uzun gece,en sert hava,en zor görev ama en güzel bayrak, en asil millet,en güzel vatan için jandarma varsa orada her şey yolunda" sloganıyla her türlü mücadeleye kararlılıkla devam etti.Ekipler, Hazar Baba'nın karlı dağlarında, Keban'ın soğuk sularında, Harput'un tarihinde ve Tunceli,Bingöl,Diyarbakır ile Malatya'yı bir birine bağlayan yollar da sabaha kadar görev alıp bir çok uygulama yaparak hem suçla, hemde suçlu ile mücadelesini sürdürdü.En uzun geceyi huzurla tamamlayan timler sabah görevlerini nöbeti devralan silah arkadaşlarına devretti. - ELAZIĞ

Jandarma, Elazığ, Huzur, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:22   Üniversiteden mezun oldu, mantar üretimine başladı - Haber
13:21   İstanbul bahçelievler'de cinayet... karısını bıçakla öldürüp polise teslim oldu - Haber
13:20   Eşini bıçakla öldürdü, polise teslim oldu - Haber
13:20   Tuvalate gizli kamera yerleştiren doktor gözaltına alındı - Haber
13:17   Malatya'nın Gastronomi ve Turizmini kalkındırma çabaları - Haber
12:00   Tekne yüklü vinç üst geçide çarptı - Haber
11:48   İdlib'deki saldırılar nedeniyle son 2 günde 25 bin sivil Türkiye'ye göç etti - Haber
11:20   Gaz kolu takılı kalan motosiklet ortalığı karıştırdı - Haber
11:20   Küba'da 40 yıl aradan sonra başbakanlık geri getirildi - Haber
10:23   Gölbaşı'nın ardından İznik Gölü'nü de kuraklık vurdu - Haber
22.12.2019 13:23:32