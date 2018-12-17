En Yardımsever Ülkeler Asya'da

DÜNYANIN en yardımsever ülkeleri, yapılan bir araştırmayla belirlendi. Myanmar
halkının yüzde 88'i hayır kurumlarına en fazla yardımda bulunarak listede birinci sırada yer aldı. Çatışmaların gölgesinde kıtlık ve yoksullukla boğuşan Yemen
ise hayır kurumunlarına en az para bağışlayan ülke oldu.
Analitik ve Danışma Şirketi Gallup, 2017 yılında dünyadaki en yardımsever ülkelerin belirlendiği bir rapor yayımladı. 146 ülkede yapılan araştırmada gönüllülük ve hayırseverlik konuları ele alındı.
Buna göre Myanmar halkının yüzde 88'i hayır kurumlarına en fazla yardımda bulunarak listede birinci sırada yer aldı. Myanmar ve diğer Asya
ülkelerindeki fazla bağışların sebebinin, bu dünyada yapılan iyiliklerin öldükten sonraki yaşamlarına etki edeceğine olan inançlarından dolayı olduğu ifade edildi.
Yüzde 78'lik oranla Endonezya'nın 2'ncilik koltuğuna oturduğu listede, yüzde 71'le Avustralya
en cömert ülke olarak kayıtlara geçti.
Listedeki çoğu ülkenin gelir durumunun düşük olması ise yardımsever olmanın önünde engel olarak görülüyor. Araştırmada sonuçlarına göre son sırasında bulunan Yemen'in buna en güzel örnek olduğu belirtildi. Çatışmaların yol açtığı ve yıkıcı bir kıtlıkla karşı karşıya olan ülkenin, yaşananlardan dolayı hayır kurumlarına yardımı akıllarından bile geçirmedikleri vurgulandı.
İşte 2017 yılında hayır kurumuna en fazla ve en az para bağışlayan ülkeler:
Myanmar: Yüzde 88
Endonezya: Yüzde 78
Avustralya: Yüzde 71 Yeni Zelanda
: Yüzde 68 Birleşik Krallık
: Yüzde 68 Hollanda
: Yüzde 66 İzlanda
: Yüzde 65 Norveç
: Yüzde 65
İrlanda: Yüzde 64 Malta
: Yüzde 64
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. Kongo Cumhuriyeti
: Yüzde 8 Moritanya
: Yüzde 8 Yunanistan
: Yüzde 7 Filistin
: Yüzde 7 Tunus
: Yüzde 7 Afganistan
: Yüzde 6 Gürcistan
: Yüzde 6
Lesotho: Yüzde 5 Fas
: Yüzde 5
Yemen: Yüzde 2
- İstanbul
Yemen,Asya,Myanmar
Kaynak: DHA