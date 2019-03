Kaynak: AA

İSMAİL ŞEN - Elazığ 'ın Ağın ilçesi, sakinliği, tarihi ve doğal güzellikleriyle, yıllar önce yöreden göç edip emeklilik döneminde huzur arayanların adresi oluyor. TÜİK ) verilerine göre, Ağın, 65 yaş ve üzerindekilerin toplam nüfusuna oranıyla, ülke genelinde "en yaşlı ilçe" sıralamasında başta yer alıyor. İlçede yaşayan 2 bin 776 kişinin yüzde 17'si, 65 yaş ve üzerindekilerden oluşuyor.Ağın'ı sırasıyla, Bolu 'nun Seben ve Kıbrıscık, Bilecik 'in Yenipazar ve İnhisar Balıkesir 'in Balya Erzurum 'un Olur, Artvin 'in Şavşat Sinop 'un Dikmen ve Erzincan 'ın Kemaliye ilçeleri takip ediyor.Genellikle gençlerin eğitim ve istihdam nedeniyle ayrıldığı ilçe, Hastek Kalesi ve Kaya Mezarları gibi tarihi yerleri, doğal güzellikleri ve sakinliğiyle, hayatlarının ikinci baharını huzur içinde geçirmek isteyen emekli çiftlerin beğenisini kazanıyor.Kaymakam Fatih Cıdıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ağın'a " Fırat 'ın saklı cenneti" dediklerini söyledi.İlçede yaşlı nüfusun her geçen yıl daha da arttığını ifade eden Cıdıroğlu, "Zamanında buradan göç eden genç nesil, emeklilik zamanı gelince tekrar Ağın'a yerleşiyor. Bu da yaşlı nüfusun artmasına neden oluyor." diye konuştu.Şehir hayatının gürültüsünü, iş hayatının sorumluluğunu, yılların yorgunluğunu geride bırakıp doğal ve sakin bir hayat isteyen emekli çiftlerin Ağın'ı tercih ettiğini anlatan Cıdıroğlu, şöyle devam etti:"Ağın, özellikle yaşlı çiftlerin huzur bulduğu bir yer. Doğal güzelliği, Keban Baraj Gölü'ne kıyısı, fabrikasız, temiz havasıyla emekli çiftler için bulunmaz bir nimet. Yaşlılarımız burada yaşamaktan gerçekten mutlu oluyor, mahalle ve köy ziyaretlerimizde bunu görüyoruz. Emekliler burada rahat yaşıyor.""Koşa koşa geliyorlar"İlçe sakinlerinden 72 yaşındaki Ergül Yılmaz, 30 yıl Kayseri Mardin ve Gümüşhane 'de devlet memuru olarak çalıştığını, emekliliğinden sonra eşiyle memleketi Ağın'a yerleştiklerini belirtti.Çocuklarının büyük şehirlerde oturmasına rağmen, daha huzurlu ve sakin olması nedeniyle hayatlarının kalan kısmını bu ilçede geçirmeyi tercih ettiklerini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti: Huzur buldukları için yaşlı kesim Ağın ve köylerinde yaşıyor. Gençler hem okul hem de memuriyet dolayısıyla dışarı gidiyor. Bazı yaşlılar ise torun bakmak için Ağın'ı terk ediyor, yaz tatillerinde tekrar koşa koşa geliyor. Ağın'ın güzellikleri, bağı, bahçesi, suyu, havası, dinlenebilecek bir yer olması, yaşlıların burayı tercih etmesindeki başlıca etkenler."Güner Ağın (67) ise eşiyle emekli olduktan sonra huzuru memleketinde bulduklarını kaydederek, "Ağın, huzur kenti, rahat. Herkes kardeş gibi yaşıyor. Burada herhangi bir olay olmaz. Doğası, suyu ve havasıyla Ağın bulunmaz bir ilçe." diye konuştu.