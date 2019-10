Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+

Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+

Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+

Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+













The post En yeni kompakt Mercedes-AMG'ler Türkiye'de appeared first on Carmedya.

CARMEDYA.COM - Mercedes-AMG'nin kompakt sınıfta süper spor otomobil performansı sunan en yeni modelleri A 45 S 4MATIC+ ve CLA 45 S 4MATIC+ Türkiye 'de satışa sunuldu.Mercedes-AMG'nin yeni kompakt spor otomobilleri A 45 S 4MATIC+ ve CLA 45 S 4MATIC+ Türkiye'de satışa sunuldu.Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ 709 bin 400 TL'den, Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ ise 719 bin 200 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.Baştan aşağı yeniden geliştirilen 2.0 litre hacimli turbo beslemeli motoruyla 421 PS güce sahip olan "S" modelleri, litre başına güç üretiminde dünyanın en yüksek performansını sunarak yeni bir rekora imza atıyorlar. Bu unvan, daha önceki modelleri ile yine Mercedes-AMG'ye aitti. 6.750 d/d'da 421 PS'lik güç üreten 2.0 litrelik motorun 5.000-5.250 d/d arasında ürettiği maksimum tork değeri ise 500 Nm.Yeni AMG SPEEDSHIFT DCT-8G 8 ileri oranlı çift kavramalı otomatik şanzıman, tüm sürüş koşullarında son derece hızlı vites değiştiriyor ve vites değişimi ile güç kaybına neden olmadan aynı ivmeyle hızlanmaya devam edilebiliyor. Aktif tamamen değişken dört tekerlekten çekiş sistemi AMG Performance 4MATIC+, üstün yol tutuş özellikleri için AMG TORQUE CONTROL ile gücü her bir arka tekerleğe bağımsız olarak ayrı ayrı aktarıyor ve Drift Modu ile benzersiz bir sürüş keyfi yaşatıyor.Yüksek çözünürlüklü ve parlak 3D grafiklerle görselleştirilen MBUX (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) bilgi ve eğlence sistemi, AMG modellerine özel "Klasik", "Spor" ve "Süper Spor" olmak üzere üç farklı gösterge stilini, standart 10.25 inç'lik tamamen dijital iki ekran üzerinde sunuyor. "Hey Mercedes" ile etkinleşen akıllı sesli komut sistemi, yapay zekası sayesinde dolaylı yoldan ifade edilen istekleri bile tanıyıp komutları gerçekleştirebiliyor.Mercedes-AMG ailesine uygun tasarımYeni Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ ve CLA 45 S 4MATIC+ modelleri park halinde dahi saf bir sürüş hissi uyandırıyor. İlk kez, kompakt sınıfta bir model AMG ailesinin karakteristik görünümü olan alt kısmı geniş,12 dikey çıtaya sahip özel AMG radyatör ızgarasıyla yollara çıkıyor. Keskin hatlı ince ön farlar, güç oluklarına sahip alçak ve aerodinamik açıdan önemli avantaj sağlayan motor kaputu ve "köpekbalığı burnu" tasarımı, alçalarak sivrileşen ön tasarım ile ileriye doğru atak, dinamik bir görünüm sergiliyor.Yandan bakıldığında ise geniş AMG marşpiye kaplamaları daha dinamik ve sportif bir görünümle göze çarpıyor. Opsiyonel AMG Krom Paketi ile yan kısımda gümüş krom kaplamaları uygulanırken, AMG Gece Paketi ile parlak siyah kaplamalar devreye giriyor. Kapı gövdesine sabitlenen yan aynalar ile Mercedes-AMG ailesinin Coupé ve spor otomobil görünümü yansıtılıyor. Bu özel ayna uygulaması, sadece daha sportif görünmekle kalmıyor, aynı zamanda aerodinamik verimliliği de iyileştiriyor.Verimlilik rekortmeni 4 silindirli turbo motorMercedes-AMG'nin özel olarak yeni geliştirdiği 2.0 litre hacimli sıralı 4 silindirli turbo beslemeli motor 421 PS'e (310 kW) ulaşan güç seviyesiyle kendi hacim sınıfında dünyanın en güçlü seri üretim motorunu oluşturuyor. Mercedes-AMG, böylelikle önceki motorun güç değerini 40 PS (30 kW) yukarıya taşırken, daha önce 475 Nm olan maksimum tork değerini de 500 Nm'ye yükseltiyor. Litre başına 211 PS (155 kW) ile Mercedes-AMG'nin yeni yüksek performanslı motoru çoğu iddialı süper spor otomobilin motoruna meydan okuyor.Yeni Twin-Scroll teknolojili turbo, alt devirlerde gaz emirlerine anında cevap verme ve üst devirlerde yüksek güç üretimi ile iki farklı karakteristiği bir arada sunuyor. Bunun yanında turbonun gövdesi birbirine paralel iki farklı hava akım kanalıyla bölünüyor. Egzoz manifoldundaki iki adet kanal ile egzoz gazları doğrudan türbin pallerine yönlendiriliyor. Böylece yük değişimlerinde her bir silindirin diğerini etkilemesi engellenirken gaz tepkileri de iyileşiyor. Bunun sonucunda alt devirlerde daha yüksek tork üretimi elde edilirken motor gaz emirlerine çok daha çabuk cevap veriyor.Tıpkı Mercedes-AMG GT 4-Kapı Coupé modelinin 4.0 litre V8 silindirli AMG motorunda olduğu gibi, türbin kenarları makaralı yatakla donatılıyor. Bu yatak sayesinde turbo içindeki mekanik sürtünme en aza iniyor. Böylece turbo daha çabuk cevap veriyor ve çok daha kısa sürede devir kazanarak maksimum 169.000 d/d'ya ulaşıyor.Böylesine yüksek bir performans, zekice uygulanmış bir soğutma sistemini gerektiriyor. Etkin soğutma sistemi sayesinde silindir kafaları ile krank farklı ısılarda soğutulabiliyor. Bu yenilikçi uygulama ile yüksek yakıt verimliliği için silindir kafası serin tutulurken motor içindeki sürtünmeyi azaltmak için krank sıcak tutulabiliyor. Silindir kafasını soğutmak üzere yüksek performanslı mekanik bir su pompası devreye giriyor. Krank ve krank yatağını soğutmak için ise elektrikli ikinci bir su pompası çalışıyor. İlk soğuk çalıştırma anında bu pompa motor ısınıncaya kadar devreye girmiyor. Elektrikli su pompası krank yatağının soğutma seviyesini düzenlemek üzere motor işletim sistemi tarafından devreye sokuluyor."One Man, One Engine"Yeni motor, dijital ve ileri teknolojiyle donatılmış bir tesiste "One Man, One Engine" üretim prensibi ile AMG'nin motor fabrikası olan Affalterbach'ta el işçiliği ile üretiliyor. Motorun üretimi için çalışma ergonomisi, malzeme akışı, kalite güvencesi ve üretim verimliliğini mükemmel seviyeye taşıyan Endüstri 4.0'a uygun tamamen yeni ve modern bir üretim hattı oluşturuldu. Endüstri 4.0 kapsamında üretim sürecine bir dizi akıllı üretim çözümleri dahil edildi. Bu çözümler, üretim esnekliğini artırırken aynı zamanda üretim verimliliğini de arttırıyor. Yenilikçi ve dijital teknolojilerle birlikte sadece motorun değil, aynı zamanda üretim sürecinin de kalitesi artıyor.AMG SPEEDSHIFT DCT 8G çift kavramalı şanzımanOtomobilin atak ve dinamik karakterine yeni 8 ileri oranlı çift kavramalı şanzıman AMG SPEEDSHIFT DCT 8G de katkı sağlıyor. Vitesler ve vites oranları sürücüye her an canlı ve atak bir hızlanma sunacak şekilde ayarlanırken, son derece hızlı vites değiştirme süreleri sürüş dinamiklerini daha da artırıyor. Tercih edilen AMG DYNAMIC SELECT sürüş programına göre gaz pedalı hassasiyeti ve vites değişim noktası ayarlanıyor. Dilendiği takdirde, sürüş programından bağımsız olarak manuel moda geçiş yapılarak vitesler manuel olarak da değiştirilebiliyor.AMG TORQUE CONTROL ile AMG Performance 4MATIC+ dört tekerlekten çekiş sistemiStandart olarak sunulan tamamen değişken dört tekerlekten çekiş sistemi ile sürüş dinamiği kavramını tamamen yeni bir boyuta taşıyan AMG TORQUE CONTROL, yeni arka aks diferansiyeline gizleniyor. Arka aks diferansiyelinde iki adet elektronik kontrollü çok plakalı kavrama bulunuyor ve bunlar arka aksa bir şaft mili ile bağlanıyor. Uygulanan bu teknik çözüm ile motor gücü sadece ön ile arka aks arasında dağıtılmıyor, aynı zamanda arka aksın sağ ile sol tekerleği arasında da sürüş koşullarına ve kullanılan sürüş programına bağlı olarak farklı oranlarda dağıtılabiliyor.Bu, tutunma zayıflığının olduğu yol koşullarında olduğu kadar (örneğin yarış pisti gibi) çok virajlı yollar da dahil olmak üzere her zaman "mümkün olan en iyi yol tutuşu" anlamına geliyor. Ayrıca söz konusu gelişmiş çözüm, otomobilin arkasını kaydırarak "drift" yapmaya imkan tanıyan ve böylece sürüş keyfini eğlenceye dönüştüren Drift Modu'nu mümkün kılıyor. Drift Modu, "Race" sürüş programında ESP® devreden çıkarılmış ve şanzıman manuel kullanım modunda olduğu sürece direksiyon arkasındaki vites değiştirme kulakçıkları ile etkinleştirilebiliyor.Dört tekerlekten çekiş sisteminin çalışma şekli kullanılan sürüş programı veya AMG DYNAMICS ayarına göre değişiyor. "Temel" ve "Gelişmiş" modlarında 4MATIC+ sistemi "Konfor" sürüş programında yer alıyor. "Pro" ve "Master" modlarında 4MATIC+ sistemi otomatik olarak "Spor" sürüş programına geçiş yapıyor ve böylece daha atak bir sürüş sunarken sürüş dinamikleri limitlerini daha da yukarıya taşıyor.3 kademeli ESP® SPORT HANDLING modu kullanıcıya kişisel ayarlamalar yapma imkanı tanıyor ve böylece sistem devreye girmeden daha yüksek drift açıları ile daha sportif sürüş özelliklerine izin veriyor. Seçilen AMG DYNAMICS modu veya sürüş programına bağlı olarak sistem viraj içindeki arka aks tekerleğine fren müdahalesinde bulunarak daha da dinamik ve atak bir sürüş karakteri ortaya koyuyor.Yüksek performanslı ve güvenilir fren sistemiYüksek performanslı fren sistemi etkili bir fren performansı ve son derece kısa fren mesafesini beraberinde getiriyor. "S" modellerde ön akslarda 6 piston kaliperli 360 x 36 mm büyüklüğünde diskler kullanılıyor. Arka aksta ise tek piston kaliperli 330 x 22 mm diskler devreye giriyor. Fren kaliperleri ise kırmızı boya üzerine siyah AMG yazısı ile süsleniyor.Değişken oranlı elektromekanik direksiyon sistemiHıza duyarlı elektromekanik spor direksiyon sistemi direksiyon komutlarına anında cevap veren direkt yapısıyla sportif sürüşleri destekliyor. Direksiyon sisteminde iki farklı ayar hassasiyetine sahip değişken oranlı bir dişli bulunuyor. Direksiyon böylece sürücünün seçmiş olduğu sürüş programına bağlı olarak sportifliği destekleyen daha gergin veya sürüş konforunu destekleyen daha yumuşak bir sürüş hissi veriyor. Entegre taşıyıcıdaki sert bağlantı direksiyonu gövdeye daha iyi bağlarken, direksiyon hassasiyetini arttırıyor.İç mekanKaliteli malzemelerle bezenen iç mekan sportif yapısı ve MBUX bilgi-eğlence işletim sistemi ile insan ve makine arasında duygusal bir bağ kuruluyor. Sürücü ve ön yolcu, spor koltuklarda güçlü yan destekleriyle vücudu kavrayan sürüş odaklı bir oturma pozisyonunun keyfini sürüyor.A 45 S ve CLA 45 S'in iç mekanında uygulanan sarı detaylar daha güçlü modellerdeki motor sporları karakterini vurguluyor. Sarı dikişleri ve saat 12 konumundaki sarı merkezi işaret ile Nappa deri/DINAMICA mikrofiber kumaş kaplamalı AMG Performance spor direksiyon, AMG direksiyon simidi kumandaları, AMG logosu ve ambiyans aydınlatması standart olarak sunuluyor.Parlak siyah orta konsolu, standart olarak sunulan dokunmatik kumanda paneli süslüyor. Dokunmatik kumanda paneli dışında 3 kademeli ESP®, şanzımanın manuel kullanım modu ve opsiyonel olarak sunulan sertliği uyarlanabilir ayarlı AMG RIDE CONTROL gibi donanımları kontrol eden farklı düğmeler de yine bu bölümde yer alıyor. Opsiyon olarak sunulan Deri Paketi ile konsolda gümüş krom süslemeler devreye giriyor.Karakteristik, sportif AMG iç mekanını; AMG, kauçuk giydirmeli paslanmaz çelik spor pedallar, AMG yazılı, nubuk deri yüzeyle çevrili siyah AMG paspaslar, nubuk deri yüzeyle çevrili siyah kumaş tavan döşemesi ve AMG logosuna sahip, fırçalanmış paslanmaz çelik kapı eşikleri tamamlıyor.AMG'ye özgü stilleriyle MBUX bilgi ve eğlence sistemiSportif tasarım ve detaylara gösterilen özen, yenilikçi araç içi kontrol ve gösterge konsepti MBUX (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) bilgi ve eğlence sisteminde de göze çarpıyor. MBUX; otomobil, sürücü ve yolcular arasında duygusal bir bağ oluşturuyor. Sezgisel uygulamalar sistemi daha anlaşılabilir kılarken yüksek çözünürlüklü parlak 3D grafiklerle görselleştiriliyor. İki adet tamamen dijital ekran bir araya gelerek tek parça bir cam yüzeyin altında birleşip geniş ekranlı bir ön konsol mimarisine hayat verirken aynı zamanda kabin içindeki yatay mimariyi destekliyor.Kullanıcı "Klasik", "Spor" ve "Süper Spor" olmak üzere AMG'ye özel üç farklı gösterge stilinden birini seçebiliyor. Merkezi yuvarlak bir devir göstergesi ve bu devir göstergesinin her iki yanını sütun şeklinde ek bilgilerle dolduran "Süper Spor" en çok dikkat çeken gösterge stillerinden biri. Bu detaylar, üç boyutlu perspektifle arka plana derinlik kazandırıyor.Sürücü gösterge panelindeki AMG menüsü üzerinden; manuel modda sarı "M" sembolü ile vites göstergesi, motor ve şanzıman yağı ısısı göstergesini içeren ile hararet menüsü, AMG DYNAMIC SELECT sürüş programlarına sahip ayarlar menüsü, dikey ve yanal ivmelenme kuvvetini ölçen G-Metre, kronometre, tur zamanı, tur rekoru zamanı ile yarış saati, güç ve tork, motor yağı ile şanzıman yağı ısısı ile motor verileri olmak üzere çeşitli özel göstergeleri ekrana getirebiliyor.Sezgisel dokunmatik bilgi-eğlence ekranı da sürüş programlarının görselleştirilmesi, AMG TRACK PACE uygulaması ve telemetri verileri gibi AMG'ye özel göstergeleriyle otomobilin dinamik karakterine vurgu yapıyor. Doğal tonda bir "Hey Mercedes" ifadesi ile etkinleşen akıllı sesli komut sistemi de standart olarak sunuluyor. MBUX, yapay zeka sayesinde dolaylı yoldan ifade edilmiş olsalar bile, bilgi-eğlence ve otomobil kontrolü alanlarındaki neredeyse tüm ifadeleri tanıyor ve algılıyor. Bunun yanında yine standart olarak sunulan gelişmiş ses sistemi ve kablosuz cep telefonu şarj ve bağlantı fonksiyonu gibi donanımlar iç mekandaki premium hissiyatını arttırıyor.AMG TRACK PACEBir sanal yarış mühendisi olan AMG TRACK PACE uygulaması, "S" modellerinde fabrika çıkışlı navigasyon ile birlikte sunuluyor. MBUX bilgi ve eğlence sisteminin bir parçası olan bu yazılım, yarış pistindeki sürüşlerde otomobile ait, örneğin hız veya hızlanma gibi, 80'in üzerinde farklı veriyi kaydediyor.Ayrıca tur ve sektör zamanlarının yanı sıra referans zaman ile olan fark da gösteriliyor. Ekran öğelerinin yeşil veya kırmızı renkte yanmasıyla sürücü o an en iyi zamandan daha hızlı veya yavaş olduğunu sayıları okumadan göz ucuyla görebiliyor.