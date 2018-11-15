"En Yenilikçi Alışveriş Merkezleri Türkiye'de"

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen geleneksel MAPIC yemeğinde, çoğunluğu yabancı yatırımcı olmak üzere yaklaşık 200 perakendeci ve yatırımcı bir araya geldi. Davette söz alan Uluslararası Alışveriş Merkezleri Birliği ICSC Avrupa Başkanı Peter Wilhelm, en yenilikçi alışveriş merkezlerinin Türkiye'de olduğunu vurguladı. AYD MAPIC yemeğinin bir başka güzel haberi ise MIPIM 2019'un Türkiye'de yapılacağı haberi oldu.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD), Alkaş'ın temsilcisi olduğu MAPIC Fuarı kapsamında düzenlenen geleneksel MAPIC yemeğini bu yıl 14 Kasım Çarşamba akşamı Intercontinental Carlton Cannes Hotel'de gerçekleştirdi. Yeni iş birliği ve ortaklıklara zemin hazırlanabilmesi için bu yıl altıncı kez düzenlenen yemeğe Türkiye gayrimenkul ve perakende sektörü oyuncuları ile uluslararası sektör liderleri katılım gösterdi.

En yenilikçi AVM'lerin Türkiye'de olduğunu vurgulayan Uluslararası Alışveriş Merkezleri Birliği ICSC Avrupa Başkanı Peter Wilhelm şunları söyledi: "Yıllar içinde Avrupa çapında ziyaret ettiğim birçok AVM ile karşılaştırdığımda en yenilikçi AVM'lerin, Türkiye'deki AVM'ler olduğunu görüyorum. Türkiye'deki AVM sektörü birçok açıdan merak uyandırıcı ve hızlı gelişiyor. ICSC Avrupa olarak burada bulunmaktan son derece mutluyuz. İçinde bulunduğumuz dönemi sektör açısından zor zamanlar olarak tanımlayabiliriz. Bu zor zamanları atlatmanın en iyi yolu da birlik ve koordinasyon içinde hareket etmek. Türkiye'yi temsilen AYD çok doğru işler yapıyor ve uluslararası pazarla koordinasyonu sağlıyor. Sektörü temsil eden derneklerin koordinasyon halinde bulunması ve bilgi paylaşımı sorunlarımıza da hep birlikte çözüm bulmamızda yön gösterici olacaktır. Bu doğrultuda ICSC Avrupa olarak Türk şirket ve yatırımcı temsilcilerini çalışma gruplarında ve komitelerde yer almaya davet ediyoruz."

Davetin açılış konuşmasını yapan AYD Başkanı Hulusi Belgü, Türkiye'nin yatırımlar için cazibesini koruduğunun altını çizerek şöyle konuştu: "Artık geleneksel hale gelen AYD MAPIC yemeğimize katılım her yıl artarak devam ediyor. Bu yemeği organize etmekteki temel amacımız uluslararası yatırımcıları Türkiye'ye davet etmek. Yemeğimize katılan değerli konuklarımızın yaklaşık %65'i yabancı konuklar ve bu bizim için gerçekten son derece mutluluk verici. Biz burada Türkiye'yi temsil ediyoruz ve yabancı yatırımcılarımızı ülkemize davet ediyoruz. Türkiye her ne olursa olsun asla yatırım cazibesini kaybetmiyor. Sektörümüzün mevcut durumuna baktığımızda perakendecilerimizin AVM'lerdeki cirolarında artışın devam ettiğini görüyoruz. Eylül ayında gerçekleşen ciroları geçtiğimiz yılın aynı dönemi ile karşılaştırdığımızda %31,5'lik bir artışın olduğunu görmek son derece olumlu bir gelişme."

MIPIM 2019'un Türkiye'de olacağını belirten AYD Başkan Yardımcısı ve JLL Türkiye Başkanı Avi Alkaş ise konuşmasında şunları söyledi: "2019 yılında dünyanın en büyük fuar organizasyonlarından olan gayrimenkul fuarı MIPIM'i Türkiye'de gerçekleştireceğiz. MIPIM 2019'un ön provasını 4-5 Aralık'ta Four Seasons Hotel İstanbul'da düzenlenecek RE360 konferasında yapacağız. Bu, Türkiye'nin MIPIM'in onur konuğu ülke olduğu yıl olan 2013'te dönemin Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'a verdiğimiz bir sözdü. Sonunda sözümüzü tutuyor ve 2019'da MIPIM'i Türkiye'de gerçekleştiriyoruz."

İTO Başkan Yardımcısı Dursun Topçu ise MIPIM'in Türkiye'de yapılacak olmasının son derece güzel bir gelişme olduğunu söyleyerek İTO (İstanbul Ticaret Odası) olarak MIPIM dahil uluslararası fuarlara katılıp Türkiye'de yapılacak organizasyonlara destek vereceklerini belirtti.