En yetkili isim korkutan istatistiği açıkladı: 67 günde ulaşılan vaka sayısına 4 gün içinde ulaşıldı

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüste toplam vaka sayısı 382 bin 366'ya yükselirken hayatını kaybedenlerin sayısı da 15 bin 568'e yükseldi. Dünya Sağlık Örgütü'nden vaka sayısının artışına ilişkin korkutan bir istatistik paylaşıldı.

ÜÇÜNCÜ 100 BİN VAKAYA 4 GÜNDE ULAŞILDI

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Cenevre'deki merkezinde konuşan Genel Sekreter Tedros Adhanom Ghebreyesus, ilk açıklanan vakadan 100 bin vakaya ulaşmanın 67 gün sürdüğünü, ikinci 100 bin vakaya 11 günde ulaşıldığını, üçüncü 100 bin vakaya ise yalnızca dört günde ulaşıldığını söyledi.

EN FAZLA VAKA SAYISI ÇİN'DE

Koronavirüste en fazla vaka sayısı, salgının başladığı nokta olan Çin'de yaşandı. 80 bini aşkın vakanın yaşandığı Çin'i, 64 binle İtalya izliyor. Sıralama; ABD, İtalya ve İran şeklinde devam ederken ülkemizdeki vaka sayısı da bin 529'a yükseldi.

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