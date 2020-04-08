Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

En yüksek reel getiri Mart'ta eurodan, BIST, DİBS kaybettirdi

Yatırım araçları arasında, Mart ayındaen yüksek getiriyi euro sağlarken, Borsa İstanbul Endeksi ve devlet iç borçlanma senetlerine (DİBS) yatırım yapanlar kaybetti.

08.04.2020 10:25 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:25
En yüksek reel getiri Mart'ta eurodan, BIST, DİBS kaybettirdi

Yatırım araçları arasında, Mart ayındaen yüksek getiriyi euro sağlarken, Borsa İstanbul Endeksi ve devlet iç borçlanma senetlerine (DİBS) yatırım yapanlar kaybetti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Mart'ta en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 5.10, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 5.41 ile euro yatırımlarında gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde;

dolar yüzde 3.61 ve külçe altın yüzde 2.90 kazandırırken,

mevduat faizi (brüt) yüzde 0,15, DİBS yüzde 1.63 ve BIST100 yüzde 19.89 kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde;

dolar yüzde 3.92, külçe altın yüzde 3.21 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0.15 kazandırırken,

DİBS yüzde 1.33 ve BIST100 yüzde 19.65 kaybettirdi.

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12.48, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 13.50 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; BIST 100 Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16.59, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 15.83 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12.36, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 10.79 ile yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu.

Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9.63, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 10.90 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 30.27, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 26.35 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından DİBS yüzde 18.91, mevduat faizi (brüt) yüzde 10.18, dolar yüzde 6.92 ve euro yüzde 4.63 ile yatırımcısına kazandırırken, BIST100 yüzde 12.97 kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 15.34, mevduat faizi (brüt) yüzde 6.87, dolar yüzde 3.71 ve euro yüzde 1.48 kazandırırken; BIST100 yüzde 15.58 kaybettirdi. (Grafik)


Kaynak: DHA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››En yüksek reel getiri Mart'ta eurodan, BIST, DİBS kaybettirdi - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Ekonomiye koronavirüs darbesi! Hazine tarihin en büyük açığını verdi Ekonomi
Ekonomiye koronavirüs darbesi! Hazine tarihin en büyük açığını verdi
Altının yükselişi durdurulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altının yükselişi durdurulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Dolar yükselmeye devam ediyor! İşte son durum Ekonomi
Dolar yükselmeye devam ediyor! İşte son durum
Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geliyor Ekonomi
Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geliyor
Korona nedeniyle ünlü hava yolu şirketi kapandı! 2 bin kişi işsiz kaldı Ekonomi
Korona nedeniyle ünlü hava yolu şirketi kapandı! 2 bin kişi işsiz kaldı
Koronavirüs çalışmalarına katılanlara 6 bin liraya kadar burs verilecek Ekonomi
Koronavirüs çalışmalarına katılanlara 6 bin liraya kadar burs verilecek
Korona fırsatçıları iş başında! 60 TL’lik yol ücreti 800 TL oldu Ekonomi
Korona fırsatçıları iş başında! 60 TL'lik yol ücreti 800 TL oldu
Albayrak’tan yeni dünya düzeni vurgusu: Güçlü şekilde yer alacağız Ekonomi
Albayrak'tan yeni dünya düzeni vurgusu: Güçlü şekilde yer alacağız

Son Dakika Ekonomi Haberleri

12:19: Akbank'ın sendikasyonu yeni katılımlarla 605 milyon dolara yükseldi - Ekonomi 12:19: ERÜ, Covid-19'u izole etti - Ekonomi 12:19: Son dakika: Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek - Ekonomi 12:18: Hayvan yetiştiricileri, atıl hazine arazilerine yem bitkisi ekilmesini istedi - Ekonomi 12:17: Hazine, koronavirüs salgınının zirve yaptığı Mart ayında 40,4 milyar lira ile tarihin en büyük açığını verdi - Ekonomi 11:26: Altının yükselişi durdurulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi 11:13: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geliyor - Ekonomi 11:08: Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum - Ekonomi 10:20: Son dakika: Koronavirüse karşı Ar-Ge projelerinde çalışacaklara 6 bin liraya kadar burs verilecek - Ekonomi 09:43: "Karımla ilişkiye girdiler" diyerek 3 arkadaşını öldüren zanlının halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı - Haberler