En yüksek reel getiri Mart'ta eurodan, BIST, DİBS kaybettirdi

Yatırım araçları arasında, Mart ayındaen yüksek getiriyi euro sağlarken, Borsa İstanbul Endeksi ve devlet iç borçlanma senetlerine (DİBS) yatırım yapanlar kaybetti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Mart'ta en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 5.10, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 5.41 ile euro yatırımlarında gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde;

dolar yüzde 3.61 ve külçe altın yüzde 2.90 kazandırırken,

mevduat faizi (brüt) yüzde 0,15, DİBS yüzde 1.63 ve BIST100 yüzde 19.89 kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde;

dolar yüzde 3.92, külçe altın yüzde 3.21 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0.15 kazandırırken,

DİBS yüzde 1.33 ve BIST100 yüzde 19.65 kaybettirdi.

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12.48, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 13.50 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; BIST 100 Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16.59, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 15.83 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12.36, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 10.79 ile yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu.

Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9.63, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 10.90 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 30.27, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 26.35 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından DİBS yüzde 18.91, mevduat faizi (brüt) yüzde 10.18, dolar yüzde 6.92 ve euro yüzde 4.63 ile yatırımcısına kazandırırken, BIST100 yüzde 12.97 kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 15.34, mevduat faizi (brüt) yüzde 6.87, dolar yüzde 3.71 ve euro yüzde 1.48 kazandırırken; BIST100 yüzde 15.58 kaybettirdi. (Grafik)

Kaynak: DHA