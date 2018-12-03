En Yumuşak Muffin Tarifi ???? Pişman Olmayacağınız Garanti Lezzet

03 Aralık 2018 Pazartesi 17:09



03 Aralık 2018 Pazartesi 17:09

Yapması kolay, fazlasıyla lezzetli ve sünger gibi yumuşacık bir keke kim hayır diyebilir ki? İçerisindeki malzemeler ile bildiğiniz diğer muffin keklerden daha farklı olacak, tadına doyum olmayacak bu tarifi sizlerde çok seveceksiniz. Çok fazla zahmetli olmayan ancak bir o kadar da bereketli olan muffinler özel günlerinizin, oturmalarınızın, çay saatlerinizin vazgeçilmezi olacak. Muffin keklerinizi kakao ile renklendirebileceğiniz gibi limon yada portakal kabuğu rendesi ile de tatlandırabilirsiniz. Deneyen herkesin hem yapmasını hem de yemesini seveceği, çayın en güzel arkadaşı muffin tarifini hazırlamak için sizlerde mutfaklarınıza koşun. Bu akşamın eğlencesi de muffin kekleriniz olsun. Risk almadan yapabileceğiniz yumuşacık pamuk keklerimizin nasıl yapıldığını merak ediyorsanız sizler için hazırladığımız videoyu izlemeli ve evlerinizde denemelisiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. : )