18.07.2019 07:52
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'En zararlı sosyal ağ' Instagram beğeni sayılarını gizleyecek

Dünya çapında yüz milyonlarca kullanıcısı olan fotoğraf paylaşım ağı Instagram, paylaşımların kaç kişi tarafından beğenildiği bilgisini gizleyeceğini açıkladı. İlk etapta yedi ülkede etkili olacak uygulama ardından tüm dünyaya yayılabilir

Dünya çapında yüz milyonlarca kullanıcısı olan fotoğraf paylaşım ağı Instagram, paylaşımların kaç kişi tarafından beğenildiği bilgisini gizleyeceğini açıkladı. İlk etapta yedi ülkede etkili olacak uygulama ardından tüm dünyaya yayılabilir.

Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Instagram, "Arkadaşlarınızın paylaştığınız fotoğraflara ve videolara odaklanmasını istiyoruz, bunların kaç beğeni aldığına değil. Kendi fotoğraflarınızdaki beğenileri görmeye devam edeceksiniz ama arkadaşlarınız paylaşımın kaç beğeni aldığını göremeyecek." ifadelerine yer verdi.
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Kaynak: Euronews.com
Instagram, Twitter, Dünya

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