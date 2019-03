En zarif "100"

"İlk şampiyonluğumu kazandığımda Stefanos’un doğup doğmadığını bilmiyorum. Gelecekteki şampiyonlara karşı oynamak bir ayrıcalık, çünkü onları televizyonda izleyeceğim. Pete Sampras ve Andre Agassi’ye karşı oynamak da bir zevkti. Stefanos’un harika bir kariyeri olacağından hiç şüphem yok."





Tüm zamanların en iyi tenis oyuncusu olarak kabul edilen Roger Federer, Jimmy Connors'ın ardından Açık Dönem’de 100 turnuva şampiyonluğuna ulaşan ilk oyuncu olduktan hemen sonra yukarıdaki sözcüklerle ve her zaman olduğu gibi nazikçe hislerini açıkladı.



Federer’in tenis tarihindeki rekorlarını ve başarılarını tek tek saymaya kelimelerin yetmeyeceği aşikar... Bu çalışma -tam da bu nedenle- Federer’in sadece turnuva finallerindeki performansını mercek altına alacak şekilde kurgulandı.





Roger Federer'in final performansı









Toplam 152 tekler finali oynadı.











Teklerde kazandığı 100 şampiyonluğun 20’sini Grand Slam turnuvalarında, 27’sini ATP 1000 Masters turnuvalarında, 6’sını ATP Sezon Sonu Şampiyonası'nda elde etti. ATP 1000 ve ATP Sezon Sonu Şampiyonaları'ndaki şampiyonluk sayısı ile bu turnuvaları en çok kazanan erkek tenisçi konumunda.











Kariyerinin en parlak dönemini geçirdiği 2004-2007 yılları arasında 11 Grand Slam, 13 ATP Masters ve 3 ATP Sezon Sonu Şampiyonası kazandı. Bu şampiyonluklar; söz konusu turnuvalarda kariyeri boyunca kazandığı toplam şampiyonlukların neredeyse yarısı…











Diz sakatlığı geçirdiği 2016 sezonu, 2000’den bu yana şampiyonluk kazanamadığı tek sezon!.. 2016 aynı zamanda, 14 yılın ardından ilk kez ATP sıralamasında ilk 10 dışında kaldığı yıl olarak kayıtlara geçti.











20 şampiyonluk ile Grand Slam turnuvalarında en çok final kazanan oyuncu. Ayrıca her Grand Slam turnuvasında en az beş final oynayan, bu turnuvaların üçünde en az beş şampiyonluk kazanan ve iki turnuvayı (Wimbledon ile ABD Açık) beş yıl üst üste kazanan tek erkek tenisçi.











Olimpiyat oyunlarında çıktığı tek finali kaybederken, hem sayısal (21) hem de oransal (%44) açıdan en çok final kaybettiği turnuvalar ATP 1000 kategorisinde.











En başarılı turnuvaları, her ikisini de dokuz kez kazandığı ATP Basel ve ATP Halle.











Monte Carlo Masters ve Roma Masters’ta dörder final oynamasına karşın hiçbirinde mutlu sona ulaşamadı. Bu sekiz finalin beşinde Rafael Nadal’a yenildi.











Monte Carlo ve Roma’daki başarısızlıkları ile toprak korttaki nispeten düşük performansı ciddi bir paralellik gösterdi. Toprakta kaybettiği finallerin sayısı (15) kazandıklarından (11) daha fazla… Dahası, ezeli rakibi Nadal söz konusu 15 mağlubiyetin 11’inde kortun diğer tarafındaki oyuncuydu.











Yaygın olarak tenis tarihinin en büyük maçı olarak kabul edilen 2008 Wimbledon finali çim kortta kaybettiği ilk finaldi.











Rafael Nadal’ın yanı sıra Novak Djokovic ve Juan Martin del Potro, final maçlarında oynamayı hiç arzu etmediği rakipler. Özellikle 2014 ve 2015 yıllarında, başta ABD Açık, Wimbledon ve ATP Sezon Sonu Şampiyonası dahil olmak üzere tam sekiz finalde Djokovic’e mağlup oldu.











Final maçlarındaki en büyük kurbanı ise Andy Roddick... Federer’e karşı dört Grand Slam (3 Wimbledon, 1 US Open) dahil olmak üzere toplam yedi final oynayan Roddick, hiçbirinde mutlu sona ulaşamadı.









Kaynak: EuroSport.com