En zeki ve teknolojik fuar I-Tech 14 Haziran'da başlıyor

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, T.C. Ticaret Bakanlığı ile Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası'nın destekleri, Ankara Üniversitesi Akıllı Sistemler ve Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (ASTAM) işbirliğiyle gerçekleşen I-TECH, ileri teknolojinin tüm üretici, kullanıcı, geliştirici ve yatırımcılarını bir araya getirecek.

I-TECH'te açılış konuşmalarını HHB Fuar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Şule DAYANGAÇ, Ankara Üniversitesi Akıllı Sistemler ve Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi ASTAM Müdürü Prof. Dr. Murat EFE, Mimar ve Mühendisler Grubu Başkanı Osman BALTA, Türk Sanay­ci­ ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Başkanı Veli SARITOPRAK, Ankara Sanayi­ Odası (ASO) Başkanı Gürsel BARAN, Ankara Ün­vers­tesi­ Rektörü Prof. Dr. Erkan İBİŞ, Ankara Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Muhammed Ali OFLAZ yapacak.

Dünya devi Microsoft'un sponsorluğunu üstlendiği I-TECH'te Sanal ve Artırılmış Gerçeklik, Yapay Zeka, Robotik, Internet of Things, Drone, E-Spor, E-Müzik, Evde Eğlence, 3D Yazıcılar, Oyun Ekipmanları, Start-up, Melek Yatırımcılar, Mobil Aplikasyon Sistemleri'nin son trend ürünleri katılımcılarla buluşacak.

ORKUN IŞITMAK I-TECH'TE

I-TECH milyonların takip ettiği YouTuber Orkun Işıtmak'ı ağırlayacak. Orkun Işıtmak I-TECH'te katılımcılar ile deneyimlerini paylaşacak. Orkun Işıtmak ile Aile Fotoğrafı adlı söyleşide yer alan Orkun Işıtmak, festival alanında ayrıca hayranlarıyla buluşacak.

Yatay Gerçeklik, Dikey Zeka, Dijital Dönüşüm, Akıllı Teknolojiler, E-Spor gibi konuların konuşulacağı panellere ev sahipliği yapacak olan I-TECH'te ayrıca soru-cevap yöntemiyle katılımcılarla bilgi alışverişinde bulunulabilecek.

FRİG KUPASI SAHİBİNİ BULACAK

Milyonlarca takipçisi bulunan ROYAL YOUTH gibi profesyonel takımlar eşliğinde oynanan League of Legends ve CS: GO turnuvalarına ev sahipliği yapacak olan I-TECH'te ayrıca Türkiye E-Spor Federasyonu tarafından resmi olarak tanınan "Frig Kupası" sahibini bulacak. Toplam 320 oyuncuyla Ankara'daki en büyük E-spor turnuvası olan Frig Kupası,Ankara Gençlik İl Spor Müdürlüğü tarafından onaylanan ilk resmi bölgesel kupa olma özelliğini de taşıyor.

HHB Expo tarafından düzenlenen I-TECH Fuarı'nı destekleyen kurumlar arasında ATO, Ankara Kalkınma Ajansı, BTK, TBV, TÜBİTAK, DEİK, ASO, TÜBİSAD, ETİD, TESİD, Digital Europe, Consumer Technology Association, MMA, WITSA, EITO, ITOCA ve Ankara Üniversitesi yer alıyor.

I-TECH'in yurt içinden ve yurt dışından binlerce kişiyi ağırlaması bekleniyor.

Kaynak: Bültenler