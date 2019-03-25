ENAT ile Bugüne Kadar 2000 Futbol Sahası Alan Ağaçlandırıldı

Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında açıklamalarda bulunan Kastamonu Entegre CEO'su Haluk Yıldız, çevreye ve topluma katkı hedefiyle hayata geçirdikleri projeleri şu sözlerle özetliyor: "Kastamonu Entegre olarak, gelecek nesillere daha yaşanır bir dünya bırakmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hem küresel standartlara uygun ve sürdürülebilir bir üretim gerçekleştiriyor hem sıfır atık projeleri kapsamında doğal kaynakların korunmasına katkı sağlıyoruz. ENAT ile endüstriyel plantasyon ormancılığı alanında, "Geri Dönüşüm Bahçeleri" ile geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik alanında farkındalık yaratmayı hedefliyoruz." dedi.

Kuruluşunun 50. yılını kutlayan Kastamonu Entegre, çevre ve sürdürülebilirlik yaklaşımlarını, kurumsal yönetim ilkelerinin ayrılmaz bileşenleri olarak görüyor. Endüstriyel plantasyon ormancılığı konusuna dikkat çeken şirket, sürdürülebilir orman yönetimi konusunda öncü çalışmalar gerçekleştiriyor. Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında açıklamalarda bulunan Kastamonu Entegre CEO'su Haluk Yıldız, Tarım ve Orman Bakanlığı, Tekfen Holding, Kastamonu Entegre ve birçok sektör oyuncusunun öncülüğünde kurulan ENAT AŞ ile başarılı sonuçlar elde ettiklerini vurguluyor:

"Üretimde kullandığımız odun hammaddesi, ormanlarda yapılan gençleştirme ve bakım faaliyetleri sonucu ömrünü tamamlamış ormanlardan temin ediliyor. Ormanların sürekliliğinin sağlanması ve verimliliğinin artması bu bakım çalışmalarıyla sağlanıyor. Endüstriyel plantasyon ormancılığı konusunda örnek olmak ve bunun gelişimini sağlamak hedefiyle, ENAT AŞ paydaşları olarak bu yapıyla birlikte endüstriyel plantasyon kavramını yaygınlaştırmak, doğal orman alanlarının daha iyi korunması, orman ürünleri sektöründeki hammadde tedarikinin kesintisiz devam etmesi, erozyonun önlenmesi ve karbon emisyonunun azaltılmasını hedefliyoruz. Bu şirket bugüne kadar 14.000 dönüm araziye 1,7 milyon fidan dikti ve 2016 yılından itibaren sektöre odun arz etmeye başladı."

"50. yılda 50 okula 'Geri Dönüşüm Bahçesi' kuruyoruz"

Kastamonu Entegre, adını aldığı ve ilk üretim tesislerinin bulunduğu Kastamonu iline özel bir projeyi hayata geçirdi. Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteklediği proje ile tesislerde değerlendirilen ahşap, plastik gibi atık malzemelerden üretilen birbirinden renkli bank, koltuk, masa ve saksılar 50 okula bağışlanıyor. "50. Yılda 50 Okula Geri Dönüşüm Bahçesi" adlı proje kapsamında bugüne dek 6 okula ulaşıldı. Bugüne dek atıkların değerlendirilmesi ile tekrar kullanıma özendirilmesi konularında sektöründe öncü çalışmalara imza attıklarını vurgulayan Kastamonu Entegre CEO'su Haluk Yıldız, 50. kuruluş yıllarında bu kez çocuklarda geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik alanında farkındalık yaratmayı hedeflediklerinin altını çizerek şu açıklamalarda bulundu:

"Yarım asırlık süreçte, insan ve toplum ekseninde şekillendirdiğimiz tüm çalışmalarımızı, değerlerimize ve tüm operasyonlara entegre ediyoruz. 50. yılımızda da 'Geri Dönüşüm Bahçesi' projesini hayata geçirerek, çocuklarımızda çevre bilincini geliştirmeyi, geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik konularında farkındalık yaratmayı hedefledik. Bu doğrultuda ilk etapta, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de destekleriyle, Kastamonu Duruçay İlkokulu, Kastamonu Hacıbey İlkokulu, Kastamonu Şehit Burak Kapuoğlu İlkokul ve Ortaokulu, Kastamonu 10 Aralık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Hanönü Şehit Faruk Karagöz İlkokulu'na gönderim yaptık. Diğer okullara da yıl içinde gönderimlerimiz devam edecek."

Kaynak: Bültenler