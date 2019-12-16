Haberler » Güncel » 'Enayi' adlı oyun tiyatro severlerle buluştu - Haber

"Enayi" adlı oyun tiyatro severlerle buluştu

Bilecik Belediyesi kültürel etkinlikler kapsamında ücretsiz olarak sahne alan "Enayi" adlı oyun, tiyatroseverlerle buluştu.

16.12.2019 11:43 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:47
Belediyesi kültürel etkinlikler kapsamında ücretsiz olarak sahne alan "Enayi" adlı oyun, tiyatroseverlerle buluştu.

Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde sahne alan oyun, izleyenler tarafından beğeniyle karşılandı. Barosu Tiyatro topluluğu ekibi tarafından sahne alan oyun, Ahmet adlı avukatın yaşam hikayesinden bir kesit sunuyor.

1955 yılında Nazım Hikmet tarafından yazılan oyun, sonunda sahneye çıkan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, eşi Serpil Şahin ve Bilecik Barosu Başkanı Halime Aynur, oyunculara teşekkür ederek, plaket ve çiçek takdim etti.

Aynı zamanda Bilecikli olan Oyuncu Merve Eren oyun sonunda yaptığı konuşmada, "Ben de bir Bilecikli olarak şehrimde olduğum için çok mutlu oldum. İstanbul'daki arkadaşlarımızla burada sahne almak çok güzel bir duygu. Katkıları dolayısıyla Belediye Başkanımız Semih Şahin ve bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

İstanbul, Bilecik, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:13 İstanbul-şişli'de üst geçidi kullanmayan yaya öldü - Haber
13:13 İstanbul emniyet müdür yardımcısı 11 ayda aile içi şiddet konularında maalesef 40 kişi hayatını... - Haber
13:12 Bilecik'te minibüs ile tır çarpıştı: 2 yaralı - Haber
13:12 Adana'da cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı - Haber
13:11 Şişli'de üst geçidi kullanmayan kişi öldü; ölüm ders olmadı - Haber
13:07 İngiliz istihbaratçı Le Mesurier'in ölüm sebebi düşme olarak açıklandı - Haber
12:20 Pakistan bu yıl 5 yaban keçisi avından 555 bin dolar kazandı - Haber
12:04 Bakan Selçuk, okul müdürünün velilere gönderdiği mesajı paylaştı - Haber
11:58 İstanbul'da yoğun sisten dolayı Boğaz, transit gemi geçişlerine kapatıldı - Haber
11:58 Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastında kilit şüpheli Ukrayna'da yakalandı - Haber
16.12.2019 13:13:41