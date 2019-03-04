Enç'ten Hayvan Dostlarına Mama Hediyesi

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Ak Parti Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Gökçen Özdoğan Enç, hayvan dostlarına mama hediye etti, Sabri Yalım Parkı'nda sokak hayvanlarını besledi.Ak Parti Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Gökçen Özdoğan Enç, hayvanseverlerle bir araya gelerek sokak hayvanlarını besledi. Hayvan dostlarıyla bir araya gelen Belediye Başkan Adayı Enç, Sabri Yalım Parkı'nda sokak hayvanlarını sevdi, karınlarını doyurdu. 55 dev projesi içinde bulunan Hayvan Rehabilitasyon Merkezi Projesi hakkında bilgi verdi.Yaşam kaliteleri artacakHayvan dostlarına mama hediye eden Belediye Başkan Adayı Enç, "Ada ve parseli belli olan hayvan rehabilitasyon merkezimizi cep telefonlarınızdan 24 saat izleme fırsatı bulacaksınız. Sokak hayvanlarımızı tedavi ettirdikten sonra akıbeti belli olacak. Hayvanlarımızın yaşam kalitesini arttıracağız, korunaklı oyun alanlarında gönüllerince oynayacaklar" dedi.Mama fabrikası açacağızHayvan dostlarının mama maliyetlerinden dolayı sıkıntı yaşadığının altını çizen Enç, "Muratpaşa'da mama fabrikası açmayı hedefliyorum. AB Proje fonundan destekli olarak organik atıklardan mama yapacağız. Hayvan dostlarımız ise, kayıtlı bir sistemde ürettiğimiz mamaları sokaktaki dostlarımızın karnını doyuracak" diye konuştu. - ANTALYA