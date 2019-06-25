25.06.2019 17:36
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Encümenlerden Kaymakam Güven'e ziyaret

Encümenlerden Kaymakam Güven

Bilecik'in Pazaryeri Belediyesi Encümen üyeleri, Kaymakam Oray Güven'e ziyarette bulundu.

Bilecik 'in Pazaryeri Belediyesi Encümen üyeleri, Kaymakam Oray Güven'e ziyarette bulundu.

Encümenler, Başkan Zekiye Tekin beraberliğinde Pazaryeri İlçe Kaymakamı Oray Güven'a hoş geldin ve hayırlı olsun dileklerinde bulundular. Kaymakam Güven, Belediye Encümenlerin ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in yapmış olduğu ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, gerçekleşen ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Yapılan ziyarete Encümenler, Mehmet Duvan, Bayram Benli, Gökhan Değirmen, Mehmet Uzun , Erkan Karakaş , Selami Özdil ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin katıldı. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Zekiye Tekin , Bilecik , Pazaryeri , Yaşam

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