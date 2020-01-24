Endeks bir miktar geri çekildi…

Banka hisselerindeki güçlü görünüm endekse destek sağlarken endeksin diğer bileşenleri satıcılı bir görünüm sergiledi. TCMB'nin Ocak ayı toplantı tutanağı yayınlandı. Para politikasındaki temkinli duruşun devam edeceği, veri akışına bağlı olarak parasal duruşun şekilleneceği ifadeleri yer aldı. Dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Davos zirvesinde açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin borç karnesinin güçlü olduğuna işaret etti, Merkez Bankasının FED kadar bağımsız olduğunu ve enflasyonun tek haneli seviyelere gerileyeceğini savundu. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Merkel ile İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirecek.

USDTRY…Dolar TL Kuru Karışık Bir Görünüm Sergiledi… Merkez Bankasının haftalık para ve banka istatistikleri raporuna göre brüt döviz rezervi 17 Ocak haftasında 83 milyon dolar artışla 78 milyar dolara yükseldi. Faizlerdeki gerilemeyle birlikte yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 197 milyar doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Dolar TL kuru dün karışık bir görünüm sergiledi. Bir önceki gün Merkez Bankası başkanı Murat Uysal'ın açıklamalarıyla değer kazanan TL, dün güne 5.92 seviyelerinde başladı. Dar bir bant içerisinde hareket eden Dolar TL kuru 5.90 seviyesi üzerindeki güçlü konumunu sürdürüyor. Yurt içi kaynaklı belirsizliklerde bir miktar gerileme var. Dolar dün majör para birimleri karşısında zayıf bir görünüm sergilerken, gelişen piyasa ülkeleri para birimlerine karşı değer kazandı.

EURTRY…Euro TL Kuru 6.55 Seviyesinin Üzerinde… TL varlıklar dün diğer gelişen piyasa ülkelerinden ayrışmayarak olumsuz bir görünüm sergiledi. Euro TL kuru dün sınırlı bir şekilde yükselirken, bugün TL varlıklar açısından önemli bir veri akışı bulunmuyor.

EURUSD…Avrupa Merkez Bankası Faizleri Sabit Tuttu… Avrupa Merkez Bankası 2020 yılının ilk toplantısında piyasanın beklentilerine paralel olarak faiz oranlarını sabit tuttu. Kararın ardından basın açıklaması yapan ECB Başkanı Lagarde enflasyonda ılımlı bir artışa dair sinyallerin bulunduğuna dikkat çekti. Ticarete ilişkin belirsizliklerin ortadan kalkmaya başladığının altını çizdi. İletişim politikalarına ağırlık vereceklerini ve politikaların gözden geçirilme sürecinin başlatıldığını açıkladı. Lagarde'ın açıklamalarıyla birlikte bir miktar değer kazanan Euro, vurgunun güçlü olmaması sebebiyle 1.11 seviyelerinde tutunamadı. ABD'de işsizlik maaşı başvuruları bu hafta da beklentilerin altında gelerek istihdam piyasasının güçlü konumunu sürdürdüğünü teyit eti. Euro Dolar paritesi dün yoğun veri akışına rağmen bir önceki güne göre fazla değişmeyerek yatay bir seyir izledi. Bugün ABD ve Euro bölgesinden gelecek PMI verileri takip edilecek.

XAUUSD…Risklerin Belirginleşmesiyle Birlikte Yükseldi…Çin'de ortaya çıkan korona virüsü ile birlikte azalan risk iştahı altın fiyatlarının yükselişine destek sağlıyor. Piyasalar Çin'in önlem alındığına dair açıklamalarına rağmen bu konudaki belirsizliği negatif fiyatlama eğilimini sürdürüyor. Dünya Sağlık Örgütü dün Çin'de ortaya çıkan virüsün şimdilik yerel bir problem olduğunu açıkladı. Çin'in salgın konusunda şeffaf olması olumlu olsa da, virüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısının giderek artması ve Çin'in tatil dönemine denk gelmesi piyasaların endişelerini besliyor. Trump'ın Senato'da yargılanması devam ediyor.

GLDGR…Gram Altındaki Oynaklık Devam Ediyor… Dolar TL kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel olarak, gram altın fiyatları bir önceki güne göre yükselerek 298 TL seviyelerine geldi. Haftanın son işlem gününün ilk saatlerinde 297 TL seviyelerinde işlem görüyor.

BRENT...Petrol Fiyatları Sert Bir Şekilde Geriledi…Dün 62 dolar seviyelerinden işlem gören brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda son 7 haftanın en düşük seviyelerine geriledi. Çin'de ortaya çıkan korona virüsünün diğer ülkelere yayılma riskinin bulunması ve dünyanın en büyük petrol üreticisi ABD'nin petrol stoklarının artış göstereceği beklentisi fiyatların zayıf seyretmesine neden oluyor.

SP500…Virüs Salgınının Yarattığı Paniğe Rağmen Günü Değer Kazancıyla Kapattı… Küresel piyasalarda virüs salgınının yarattığı panik risk iştahını düşürse de Wall Street karışık bir görünüm ve işlem gününü yükselişle tamamladı. 4. Çeyrek bilançoları takip edilmeye devam etti. S&P500 endeksi dün sınırlı bir yükselişle 3,326 puana ulaştı.