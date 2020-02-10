Endeks Geçtiğimiz Haftayı Kazançla Tamamladı

Cuma günü satıcılı bir görünüm izleyen endeks haftalık bazda ortalama %1.57 yükseliş kaydetti ve haftayı 121,015 puandan tamamladı. Küresel hisse senedi piyasaları açısından oldukça hareketli bir hafta geride kaldı. Risk iştahında yükselişe neden olan haberler gelişen piyasa ülkelerin hisse senedi piyasalarına olumlu yansırken, Corona virüs endişelerinin öne çıkması ve Türkiye özelinde jeopolitik risklerin gündeme gelmesi beraberinde satış getiriyor. Bankacılık Kanununda yapılan düzenlemelerle birlikte bundan sonra bankaların önemli gelir kalemlerinden olan ücret ve komisyonları TCMB belirleyecek. Bankacılık endeksi bu haberle birlikte gerilerken endeksi de aşağı çekti. Bugün yurt içinde TÜİK'in açıklayacağı işsizlik verileri takip edilecek.

USDTRY…6 Seviyesinin Üzerini Test Etti…Bir süredir 5.96-5.98 bandında hareket eden Dolar TL kuru, Cuma günü doların global bazda değer kazanmasına direnemeyerek 6 seviyesinin üzerini test etti. Aynı zamanda önemli bir psikolojik bir eşik olan bu seviyenin kırılması beraberinde TL varlıklarda satış getirebilir. BDDK bankaların swap işlemlerini en son hesaplanan yasal özkaynakların %10'uyla sınırlayarak bankaların TL borç verme yönlü swap işlemlerini kısıtladı. Merkez Bankasının 19 Şubat tarihinde gerçekleştireceği toplantı öncesinde faiz indirimi beklentilerinin kuvvetlenmesi de kuru yukarı taşıyabilecek katalizörler arasında yer alıyor.

EURTRY…Sınırlı Bir Yükseliş Kaydetti…Risk iştahındaki azalma gelişen piyasa ülke para birimleri üzerinde baskı kuruyor. TL hafta boyunca Euro karşısında dengeli bir görünüm sergilese de haftanın son işlem gününde kayba yöneldi.

EURUSD…Dolar Güçlü İstihdam Verilerinden Destek Alıyor…Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi ABD'nin Ocak ayında 225 bin iş yarattığını ortaya koysa da işsizlik oranının %3,5'ten %3,6'ya yükselmesi güçlü gelen veriyi gölgeledi. Saatlik ücretlerdeki artış ise %0,2 ile %0,3 beklentilerinin altında kaldı. Genel olarak gelen veriler dünyanın en büyük ekonomisinin istihdam sektörünün güçlü konumunu teyit etti. Euro bölgesinin lokomotif ülkesi Almanya'da sanayi üretimi Aralık ayında %3,5 gerileyerek hayal kırıklığı yarattı. Rakamlar AB'nin en büyük ekonomisinde yavaşlamaya işaret ediyor. ABD ekonomisinden gelen güçlü makroekonomik verilerden destek bulan Dolar Endeksi 98,68'e çıkarak son 3.5 ayın zirvesini gördü. Güçlü Dolar ve zayıf Euro bileşimiyle birlikte parite 1.09 seviyelerinde dengelenme çabası içerisinde bulunuyor. Bu hafta Avrupa Komisyonu 2020 büyüme tahminlerini açıklayacak. FED Başkanı Powell'ın Kongre'de gerçekleştireceği konuşma ise haftanın bir diğer önemli başlığı olarak karşımıza çıkıyor.

XAUUSD...Virüs Kaynaklı Riskler Devam Ediyor… Corona virüs salgını kaynaklı kayıpların artması 2020 yılına yönelik ekonomik endişeleri canlı tutuyor. Ocak ayında ticaret savaşına beyaz bayrak çekerek ara veren Çin, ekonomisi üzerindeki bir başka tehdit olan Corona virüs salgınıyla mücadeleye girişti. Çin Merkez Bankası'nın likidite desteği olumlu bir adım olsa da salgının hızla yayılması sadece Çin'i değil global ekonomiyi de tehdit ediyor. Gelen haberlerin ekseninde oldukça geniş bir bant içerisinde dalgalanan altının ons fiyatı geçtiğimiz haftayı kayıpla kapasa da Çarşamba gününden beri doğrulanamayan aşı haberleri ve virüsün dünya ekonomisinde yaratabileceği tahribatın endişeleriyle 1570 $ sevilerine yükselerek reaksiyon gösterdi. Cuma günkü yukarı yönlü hareketin arkasında ABD'den gelen işsizlik oranı verisinin beklentilerin üzerinde gelmesinin de etkisinin olduğunu söylemek mümkün. Altın yatırımcısı bu hafta Powell'ın Kongre'de yapacağı konuşmada repo piyasası alımlarına yönelik satır aralarını takip edecek. Risk iştahındaki azalmanın ve gevşek para politikası adımlarının altın fiyatlarına yukarı yönlü destek olması beklenebilir.

GAUTRY…Altının Ons Fiyatındaki Yükselişten Destek Buluyor…Gram altın oldukça hareketli bir haftayı geride bıraktı. 297 TL ve 305 TL aralığında fiyatlanan gram altın, ons fiyatındaki hareketten destek buluyor. Corona virüs kaynaklı endişelerin tırmanması ve TL'deki değer kaybının devamı durumunda gram altında yukarı yönlü hareketin sürmesi beklenebilir.

BRENT…Petrol Fiyatları Dengelenme Çabası İçerisinde…Petrol sanayisinin görünümü ve kısa dönemli petrol arzı açısından önemli bir gösterge olarak kabul edilen petrol sondaj kuyusu sayısı bu hafta 1 artış kaydederek 676'ya yükseldi. OPEC+ petrol üretimi kesintileri konusunda diretmeye devam ederken, virüs salgını kaynaklı endişelerin petrol talebini olumsuz yönde etkileyeceğine yönelik beklentileriyle birlikte brent petrolün varil fiyatı Cuma günü 54 $ seviyelerinde dengelenmiş durumda.

SP500…ABD Hisse Senedi Piyasası Kapanışta Geriledi…ABD hisse senedi piyasası Cuma günü hammadde, sanayi ve sağlık sektöründeki hisselerin gerilemesiyle birlikte Cuma gününü kayıpla kapattı. S&P500 endeksi %0.54 kayıpla 3,327 puana geriledi. Risk iştahını artıracak haberlerin gelmesi durumunda geçtiğimiz Perşembe günü tarihi zirveyi gören endeksin yeni rekorlara yönelmesi beklenebilir.