Endeks Haftalık Kazançlarının Bir Kısmını Geri Verdi…

Gelen satışlarının etkisiyle gerileyen endeks haftanın üçüncü işlem gününü yüzde 0.69 değer kaybıyla 106,785 puandan tamamladı. ABD-Çin ticaret anlaşmasının yılan hikâyesine dönmesi ve taraflardan gelen olumsuz açıklamalar küresel risk alma iştahını kaçırmakta. Yurt içi piyasalarda bugün Tüketici Güveni verisi izlenecekken, yurt dışında ise dün akşam açıklanan FED toplantı tutanakları ve ABD-Çin ticaret anlaşması eksenindeki gelişmeler fiyatlama davranışları üzerinde etkili olacak.

USDTRY... TL Varlıklar Karışık Bir Görünüm Sergiledi… FED toplantı tutanakları öncesinde karışık bir görünüm sergileyen TL varlıklar dün sınırlı bir bant içerisinde dalgalandı. Dolar güvenli varlık alımlarıyla global bazda değer kazandı. FED'in 29-30 Ekim tarihlerinde gerçekleştirdiği FOMC toplantısının tutanakları yayınlandı. FED üyeleri arasında negatif faizlerin ABD ekonomisi için yapısal açıdan uygun bir araç olmadığı fikri öne çıktı.

EURTRY... TL Euro Karşısında Sınırlı Bir Şekilde Değer Kaybetti… Küresel risk iştahındaki düşüş gelişen piyasa ülkeleri para birimlerini olumsuz etkilerken TL Euro karşısında direnç göstererek günü sınırlı bir değer kaybıyla tamamladı.

EURUSD… FED'in Toplantı Tutanakları Takip Edildi… ABD ve Çin arasında süregelen ticaret savaşının yeniden alevlenmesi ile dolar güvenli varlık alımlarıyla birlikte global bazda değer kazandı. Trump Çin'i ticaret anlaşmasını geciktirmekle suçlarken, Çin Başbakan Yardımcısı Liu He birinci faz anlaşma konusunda temkinli iyimser olduğu demecini verdi. ABD Senato'sundan geçen Hong Kong Protestocularına destek niteliği taşıyan yasa tasarısını bugün Donald Trump'ın imzalaması bekleniyor. Avrupa ekonomisi karmaşık bir görünüm sergilemeyi sürdürüyor. Almanya Üretici Fiyat Endeksi beklentilerin üzerinde gerilerken, parite FED toplantı tutanakları öncesinde 1.1050 seviyesinin üzerindeki konumunu korudu.

XAUUSD…ABD Çin İlişkileri Volatiliteyi Artırmakta… Altının ons fiyatı FED toplantı tutanakları öncesinde yatay bir seyir izledi. ABD-Çin ticaret gerginliğinin yeniden alevlenmesi güvenli liman talebini artırdı. FED'in Ekim ayı toplantı tutanakları üyeler arasında faiz indirimlerine ara verme konusunda görüş birliğine varıldığını gözler önüne serdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün Hong Kong protestocularına destek niteliği taşıyan yasa tasarısını imzalaması bekleniyor. Trump'ın Çin tehdidine rağmen yasa tasarısını onaylaması Washington-Pekin hattındaki iplerin gerilmesine neden olmakta. Altının ons fiyatı yeni işlem gününün ilk saatlerinde 1470 $ seviyelerindeki konumunu koruyor.

GLDGR...Yatay Bir Seyir İzledi… Gram altın fiyatları ons altın ve Dolar TL kurunun etkisinde yatay bir seyir izledi. Yeni işlem gününün ilk saatlerinde 269 TL seviyelerinde işlem görüyor.

BRENT...ABD Ham Petrol Stokları Artış Gösterdi… ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin sekteye uğraması petrolde talep düşüşü yaşanacağı beklentilerini tetiklerken, ABD'de ham petrol stokları geçen haftaya göre 1,4 milyon varil artış gösterdi.

S&P500...Washington ve Pekin Hattı Arasındaki Gerilim Yükseliyor… ABD senatosu Çinli yetkililerin tepkisini çeken Hong Kong protestocularına destek yasa tasarısını onaylamasıyla birlikte Wall Street endeksleri karışık bir görünüm sergiledi. FED'in Ekim ayı toplantı tutanakları üyeler arasında faiz indirimlerine ara verilmesi konusundaki görüş birliğini gözler önüne serdi. S&P 500 endeksi günü yüzde 0.30 değer kaybıyla 3,109 puandan tamamladı.