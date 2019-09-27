Endeks karışık bir seyir izledi

Endeksler arasında ise iletişim hisseleri %2,56 ile en çok değer kaybedenlerdendi. ABD ile Çin arasında gerçekleştirilmesi planlanan ticaret görüşmelerine yönelik haber akışları ve Trump'ın azil girişimine ilişkin gelişmeler piyasaların yön arayışında belirleyici olacakken, yurt içinde güvenli bölgeye ilişkin haber akışının fiyatlamalar üzerindeki etkisi sürecek. Veri akışının sakin geçeceği haftanın son işlem gününde ekonomik güven endeksi piyasaların takibinde olacak.

USDTRY… Dolar TL Kuru Yatay Seyretti… ABD ile ilişkilere yönelik iyimser beklentiler ve TCMB'nin faiz indirimlerinin sınırlı olacağı beklentisi, Türk Lirasının Dolar karşısından değer kazancını sürdürmesinde etkili oluyor. Merkez Bankası dün haftalık para ve banka istatistiklerini yayınladı. Geçen hafta TCMB'nin brüt döviz rezervi 1,26 milyar dolar artarak 77,2 milyar dolara yükseldi. Dolar TL kuru sabah saatlerinde 5.67 seviyelerinde işlem görüyor.

EURTRY… TL Cinsinden Varlıklar Yatay Seyretti… Yurt içi ve yurt dışı haber akışındaki sakinlikle birlikte, TL cinsinden varlıklar belirli bir bantta yatay seyrini sürdürüyor. Euro TL kuru sabah saatlerinde 6.19 seviyelerinde işlem görüyor.

EURUSD… Dolardaki Değer Kazancıyla Birlikte Paritede Aşağı Yönlü Baskı Sürüyor… ABD 2.çeyrekte beklentilere paralel bir şekilde %2 büyürken, dolar endeksi güçlendi. Dün Draghi'nin konuşması da piyasaların takibindeydi. Draghi, Avrupa Birliğinde makro ihtiyati önlemlerin genel çerçevesinin tamamlanmadığına dikkat çekerken, Dolar Euro karşısında güçlenmeye devam etti. Parite haftanın son işlem gününün ilk saatlerinde 1.0914 seviyelerinde işlem görüyor.

XAUUSD… ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin iyimser beklentiler altın/ons fiyatlarının kazançlarını silmesine neden olurken, ETF fonlarına 2012 yılından beri en yüksek giriş gerçekleşti. Altının ons fiyatı 1500 $'ın üzerindeki hareketine devam ederken, ticaret görüşmelerine ilişkin haber akışları ve jeopolitik riskler ons altın fiyatlamalarında etkili olmaya devam edecek. Yeni işlem gününün ilk saatlerinde ons altın 1502 $ seviyelerinde işlem görüyor.

GLDGR… Gram Altın Fiyatı Geriledi… Ons altındaki değer kaybı ve TL'deki yatay seyir gram altın fiyatlarının da yatay seyrini sürdürmesine destek oldu. Gram altın sabah saatlerinde 273 TL'den alıcı buluyor.

BRENT… Ticaret Savaşlarındaki Yumuşama Brent Petroldeki Düşüşü Sürdürdü… Japonya ile ABD ticaret anlaşması imzalarken, Brent petrol ticaret savaşlarında yumuşama işaretleri ile düşüşünü durdurdu. Yeni işlem gününün ilk saatlerinde 62 $ seviyelerinde işlem görüyor.

S&P500…ABD'de Hisse Senedi Piyasası Günü Satıcılı Tamamladı… Temsilciler Meclisindeki Demokratların ABD Başkanı Trump'ın görevden azli için harekete geçmesi piyasalar üzerinde önemli bir risk unsuru olmaya devam ediyor. ABD'de beklentilere paralel gelen büyüme verisi dolar cinsinden varlıkları güçlendirirken, hisse senedi piyasalarında satışlar görüldü. S&P 500 endeksi günü %0,24 düşüşle 2,977 puandan tamamladı.