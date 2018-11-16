Endekste Görünüm Yatay

Yurt içindeki düşük büyüme-yüksek faiz ortamına küresel büyüme beklentilerindeki yavaşlama eğiliminin eşlik etmesiyle hem iç hem dış tarafta konjonktür hisse piyasalarının aleyhine gelişiyor.

Kasım sonunda yapılacak ABD-Çin ticaret görüşmesi, Aralık ayında yaklaşan FED faiz arttırım olasılığı ve Brexit sürecindeki gelişmeler riskten kaçan yatırımcıların hisse piyasalarından çıkarak tahvil piyasalarına geçişini hızlandırıyor. Risklerin gündemde olduğu ortamda, bir süredir 90,000 ile 100,000 arasında dalgananan endeks için bir trend oluşumundan bahsedebilmek için bu destek ve direnç seviyelerinin aşılması önem taşıyor. Küresel risklerdeki artışla birlikte Bankacılık endeksinde % 1.26 gerileme görülürken perakende sektörünün mevcut konjonktürden pozitif etkilenmesi beklenebilir. Bu bağlamda dün BIMAS hisselerinde görülen % 4.5 yükseliş dikkat çekiciydi. Sabah itibariyle Asya piyasaları pozitif, Amerikan vadelileri ise negatif seyir izlemekte.