Endeksteki satış baskısı duruldu

Korona virüs salgını kaynaklı haberler gündemdeki yerini koruyor. Sağlık Bakanı tarafından yapılan açıklamaya göre koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı ise 359'a yükseldi. Sabah saatlerinde Asya piyasalarının önceki günkü kayıplarını telafi etme içerisinde olduğu görülüyor. ABD hisse vadelileri ise düşük seviyelerden toparlanma çabası içerisinde. Haftanın son işlem gününde risk iştahında kısmi bir düzelme gözlemleniyor. BIST100 endeksinin küresel piyasalara eşlik edip yeni işlem gününe yükselişle başlaması beklenebilir.

USDTRY…Doların Global Bazda Yükseliş Rallisinde Durakladı…Global dolar talebinde yükseliş sebebiyle 8 gündür aralıksız olarak güçlenirken, hemen hemen bütün para birimleri karşısında yükseldi. Dolar endeksi 3 sene sonra en yüksek seviyeleri gördükten sonra, dünyada yükselen resesyon endişesiyle birlikte yeni işlem gününün ilk saatlerinde zayıf bir görünüm sergiliyor. TL dolar karşısında diğer gelişen piyasa ülkelerine göre pozitif ayrışıyor. Dolar TL kuru yeni işlem gününün ilk saatlerinde 6.50 seviyelerinde işlem görüyor.

EURTRY… TL Euro Karşısındaki Kayıplarını Geri Alma Çabası İçerisinde…Euro resesyon endişeleri ve korona virüs salgınının yarattığı endişeyle birlikte zayıf bir görünüm sergiliyor. Euro TL kuru yeni işlem gününün ilk saatlerinde 7 seviyelerinde işlem görüyor.

EURUSD… Parite 1.0650 Seviyelerinden Toparlandı…Doların rezerv para konumu ve artan dolar likiditesi ihtiyacı nedeniyle 8 gündür global bazda değer kazanan dolar ralliye ara verdi. Dün dolar endeksi 102 seviyelerine kadar ulaşırken Euro Dolar paritesi 1.0650 seviyelerine kadar geri çekildi. Yeni işlem gününde resesyon endişelerindeki yükseliş ve FED'in swap kanalına yeni Merkez Bankalarını dahil edip dolar likiditesini artırmasıyla parite yeniden 1.0750 seviyelerinde.

XAUUSD…Yüksek Volatilite Devam Ediyor…Altının ons fiyatındaki yüksek volatilite devam ediyor. Gün içerisinde 1464-1500$ bandı aralığında işlem gören altının ons fiyatı haftanın son işlem gününün ilk saatlerinde 1490 $ seviyelerinde bulunuyor.

GLDGR…Gram Altın 310 TL Seviyesinin Üzerinde…Gram altın fiyatları Dolar TL kuru ve ons altındaki yükselen volatiliteyle birlikte oldukça geniş bir bantta işlem görüyor. Haftanın son işlem gününün ilk saatlerinde 312TL seviyelerinde bulunuyor.

BRENT… Trump'ın Arabulucuk Girişimiyle Yükseldi…Brent petrolün varil fiyatı Cuma günkü sert düşüşün ardından toparlanma çabası içerisindeydi. Bu hafta Rusya ve Suudi Arabistan'ın üretim konusundaki anlaşmazlığı fiyatlarda aşağı yönlü baskı yaratırken petrol fiyatları dün ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuk girişimi ile en düşük seviyelerinden 29 $ seviyelerine yükseldi.

S&P500…Yatırımcılar Riskli Varlıklar Konusunda Temkinli…FED'in swap kanalına yeni Merkez Bankalarını eklemesi likidite kaynaklı endişeleri kısmen giderdiği söylenebilir. Dolar likiditesi kaynaklı endişeler azalsa da risk iştahındaki düzelme sınırlı kalıyor. Yatırımcılar riskli varlıklar konusundaki temkinli duruşlarını devam ettiriyor. ABD hisse senedi piyasaları haftanın en düşük seviyelerine gerilerken, merkez bankalarının aldığı önlemlerin piyasalardaki panik ortamını yatıştıramaması sonucunda yatay bir görünüm sergiliyor.

Kaynak: Bültenler