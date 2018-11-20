Ender Candan İçin Bir Araya Geldiler

Kocaali'nin Selahiye Mahallesi'nin sevilen simalarından, çiftçilik ve Turizm Rehberliği yapan Ender Candan; 31 Mart 2019 Pazar günü gerçekleşecek olan Yerel Yönetimler Seçimi'nde için yoğun istek üzerine muhtar olduğunu açıkladı. Akraba ve Selahiye Mahallesi'nde ikamet eden komşuları ile Adapazarı Ormanpark'ta düzenlenen kahvaltıda bir araya gelen Ender Candan; hedef ve projelerini ilk defa onlarla paylaştı.

ULAŞIM VE YOL SORUNU ORTADAN KALKACAK

Kocaali'nin Selahiye Mahallesi'nin en büyük sorununun ulaşım olduğuna değinen Candan; her saat başı Kocaali İlçe merkezi ve Selahiye Mahallesi arasında karşılıklı sefer koyduracağını ve araçlarının mahalle içine gireceğinin sözünü verdi. Mahalle içindeki bakımsız yollarının da asfaltlanacağını belirten Candan; komşular arasındaki diyoloğu artırarak, kesinlikle ayrımcılık yapılmadan herkese eşit mesafede hizmet sağlanılacağını söyledi.