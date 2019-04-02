Ender Karabulut Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KIRKLARELİ VİZE belediye başkan adayı olan Ender Karabulut isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KIRKLARELİ VİZE ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Ender Karabulut isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KIRKLARELİ VİZE adayı Ender Karabulut kimdir? BTP KIRKLARELİ VİZE adayı Ender Karabulut yüzde kaç oy aldı?

Ender Karabulut Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KIRKLARELİ VİZE belediye başkan adayı olarak gösterilen Ender Karabulut VİZE ilçesinde % 0,08 oranında oy almıştır. VİZE ilçesinde % 0,08 oranında oy olan Ender Karabulut adlı BTP adayı toplamda 7 adet oy sayısına ulaştı.

KIRKLARELİ VİZE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.