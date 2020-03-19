Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı

Ekranların en sevilen yüzlerinin başında gelen diyetisyen Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle geçtiğimiz pazartesi günü hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs testi yapılan Saraç'ın sonuçları bekleniyor.

TEST SONUCU BEKLENİYOR

Koronavirüsün etkisi gösterdiği günden bu yana konuk olduğu programlarda hastalıklara karşı alınması gereken önlemleri anlatan Ender Saraç, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Üst solunum yolunda sorun yaşaması nedeniyle hastaneye başvuran Ender Saraç'ın eşi Benan Saraç, Neler Oluyor Hayatta isimli programa telefonla bağlanarak Saraç'ın koronavirüs test sonucunu beklediğini ve şu anda karantinada olduğunu söyledi.

"HER TÜRLÜ SONUCA HAZIRIZ"

Benan Saraç, sözlerine şöyle devam etti: "Biliyorsunuz ki, şuanda test sonucu pozitif çıkan hiçbir vakanın şehri bile açıklanmıyor. İnsanlar panik yaşamasınlar diye... Ve hasta mahremiyeti denilen bir şey var. Hukuki olarak bunun takipçisi olacağız. Bu konuda hastane çalışanlarının duyarlı olması gerekirdi. Hem işlerine olan saygıdan hem de hukuki olarak...Maalesef sadece bu konuda çok üzüldüm. Süreci her türlü detayı ile takip ediyoruz. Stres yapmayın. Sonuç negatif de çıkabilir ama pozitife de hazırız. Yılların doktoru, tecrübe birikimi var."

"TESTİ KENDİ İSTEĞİYLE YAPTIRDI"

Eşinin hastalık sürecini anlatan Benan Saraç "Sentom ilerlemeden önlem almak için kendi isteğiyle gitti ve yine kendi isteğiyle bu testi yaptırmak istedi" derken sosyal medyada Saraç'ın solunum cihazına bağlandığı ve ciğerlerinin hasar gördüğü yönündeki haberleri yalanladı.