Ender Saraç'tan Şalgam Suyu Tavsiyesi

Kaynak: DHA

Adana Sağlık Festival'ine katılan Dr. Ender Saraç, Adana kebabı yiyenlerin kolay hazmetmek için şalgam suyu tüketmesini önerdi.Şalgam suyunun A, C ve B vitaminleri içerdiğini belirten Saraç, cilt içinde faydalı olduğunu söyledi. Saraç şöyle konuştuŞalgam suyu hazmettiricidir. Şalgam suyunun içerisinde bir çeşit laktik asit vardır. Et kebap, ağır yağlı yiyoruz ya, şalgam suyu etin ve ağır yemeklerin hazmedilmesine yardımcı oluyor, aynı zamanda şalgam suyu çok iyi bir probiyotiktir. Tıpkı kefir gibi, iyi bir yoğurt gibi, tıpkı boza gibi, tıpkı kombu çayı gibi, tıpkı tarhana çorbası gibi şalgam suyu bağırsaklarımızdaki zararlı bakterileri yok ediyor dedi.EGE'DE BOZA, ADANA'DA ŞALGAMEge bölgesinde boza, tüketildiğini Adana'da ise şalgam suyunun tercih edildiğini söyleyen Saraç şöyle devam ettiAdana'da probiyotik olarak şalgam suyu içilir. Şalgam suyu Adana'nın ülkemize kazandırdığı müthiş şifalı bir içecektir. Şalgam suyu kan yapıcıdır. Özellikle şalgam suyunu kışın her gün bir bardak içerim. Ama içerisine bolca limon sıkarım. Şalgam suyu sanıldığı gibi tansiyonu yükseltmez. Çünkü içerdiği antioksidanlar ile uzun vadede hem kalp ve damar sağlığı için çok fayda sağlıyor, hem de kansere karşı koruyor. Şalgam suyu içerdiği A vitamini sebebiyle gözler için de büyük şifa kaynağıdır.