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Enderun GO Takımı, Koreli hocanın taktikleriyle şampiyon oldu

BAĞCILAR Belediyesi Enderun Go Takımı, katıldığı 7. İTÜ GO Turnuvası'nda "GO Dehası" lakaplı Güney Koreli dünya şampiyonu Lee Sedol'un hocasından aldıkları taktiklerle birinci oldu.

23.12.2019 13:03 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:03 Enderun GO Takımı, Koreli hocanın taktikleriyle şampiyon oldu

BAĞCILAR Belediyesi Enderun Go Takımı, katıldığı 7. İTÜ GO Turnuvası'nda "GO Dehası" lakaplı Güney Koreli dünya şampiyonu Lee Sedol'un hocasından aldıkları taktiklerle birinci oldu. Zorlu rakipleri karşısında ter döken Enderunlu sporcular, 18 yaş altı kategorisinde Uzak Doğu'nun strateji oyunu 'Go' da, 3 altın madalya kazandı.

7. İTÜ GO Turnuvası, İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak kampüsünde gerçekleşti, yurdun dört bir yanından 90 amatör ve profesyonel ismin katıldığı turnuvada Avrupa şampiyonluklarıyla adını duyuran Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi de 20 öğrencisiyle yer aldı.

ENDERUN EKİBİ "GO DEHASI" ŞAMPİYONLA TANIŞTI

7. İTÜ GO Turnuvası sabah 09.00'da başlayıp akşam 18.00'e kadar süren turlarda Enderun GO Takımı zorlu rakiplerine karşı iki gün başarılı bir şekilde mücadele etti. Enderun ekibi, molada "GO Dehası" olarak tanınan Güney Koreli Dünya şampiyonu Lee Sedol'un hocasıyla tanışma fırsatı buldu. Enderun GO Takımı üyeleri, 9 'Dan' dereceli Güney Koreli profesyonel GO oyuncusu Sedol'un eğitmeninden taktikler de aldı. Çocuklar, Koreli hocadan öğrendikleri stratejileri rakiplerine karşı uygulayarak birincilikleri elde etti.

BAĞCILAR'DA GENÇLER DÜNYANIN EN ZOR STRATEJİ OYUNU "GO" OYNAYARAK KENDİLERİNİ GELİŞTİRİYOR

Turnuva sonucunda Enderun GO Takımı'ndan Mehmet Ali Göktaş, Hüseyin Kerem Öztüre ve Muhammed Çelik, 18 yaş altı kategorisinde verilen 4 Yükselen Yıldız madalyasının 3'ünü kazandı.  Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da yaptığı açıklamada "Çocuklarımız dünyanın en zor oyunlarından sayılan Çin kökenli strateji oyunu "GO" oynayarak kendilerini yetiştiriyor. Oyun sayesinde stratejilerini geliştirerek de yarışmalarda başarı gösteriyorlar. 3 altın madalyayla turnuvadan dönen minik sporcularımızı tebrik ediyorum ve onlarla gurur duyuyorum" diyerek çocukları kutladı.



İstanbul Teknik Üniversitesi, Bağcılar Belediyesi, Bağcılar, Kültür Sanat

Kaynak: DHA

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