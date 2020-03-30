Enderunlu çocuklar karantina günlerini kaliteli değerlendiriyor

Çocuklardan kimi bilgisayarda kodlama çalışması yaparken kimi de yemek masası üzerinde masa tenisi oynuyor. Miniklerden kağıt maske yapan da var çok fonksiyonlu dürbün yapan da.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) her yerde olduğu gibi ülkemizde de en çok çocukları etkiledi. Eğitime ara verilmesi nedeniyle eve kapanan çocuklar, dışarıyla ilişkilerinin kısıtlandığı şu günlerde kendilerini gerek duygusal gerekse düşünsel olarak geliştirme fırsatı buluyor.

Akranlarına örnek oldular

Eğitim dönemi boyunca çalışmalarıyla yer aldıkları her platformda başarılara imza atan Bağcılar Belediyesi Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencileri, karantina altında bulundukları evlerini de bilim ve eğlence merkezine çevirdi. Miniklerden kimi yemek masasında kardeşiyle masa tenisi oynayarak kimi de resim yaparak ve kağıttan maskeler yaparak eğlenceli vakit geçiriyor. Bazıları ise renkli volkanik patlama deneyleri, bilgisayarda kodlama çalışması, dürbün yapımı gibi bilimsel çalışmalar gerçekleştirdi. Çocuklar, oyun ve faaliyetlerini "Hayat eve sığar" diyerek sosyal medyadan paylaşarak "Canım sıkılıyor" diyen akranlarına örnek oldu.

Bol bol kitap okuyun

Enderunlu öğrencileri zamanlarını güzel değerlendirmelerinden dolayı tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, çocukları evde kalmaya ve bol bol kitap okumaya davet etti.

Kaynak: Bültenler