Enderunlu öğrenciler başarıya doymuyor

Enderunlu çocuklar, Bahçelievler Eğitim Festivali'nde düzenlenen robot yarışmasında birinciliği ve üçüncülüğü elde etti.

Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 10-11-12 Haziran tarihleri arasında Bahçelievler Eğitim Festivali düzenlendi. İstanbul genelinden büyük ilgi gören etkinliğe Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler de iştirak etti.

Robotim 2019 yarışmasına katılan Robotik Kulübü öğrencilerinin tasarladığı RoboEnderun 1 ve RoboEnderun 2 isimli robot, Robotenis kategorisinde rakipleriyle yarıştı. Oldukça renkli görüntülerin ortaya çıktığı yarışmada RoboEnderun 1 şampiyon olurken RoboEnderun 2 ise üçüncülüğü kazandı. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da yarışmada başarılı olan çocukları tebrik ederek onların mutluluğunu paylaştı.

Festivalde başarılı olan Robotik Kulübü, geçtiğimiz Mart ayında 7 kategoride 400 robotun yarıştığı 4. Uluslararası Marmara Robot Olimpiyatları'nın Robotenis kategorisinde birinci olmuştu.