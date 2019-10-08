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Enderunlu öğretmenler Bilim Şenliği'nde projelerini tanıttı

Gaziantep'te düzenlenen "Bilim Benim Süper Gücüm" temalı Bilim Şenliğine katılan Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğretmenler "STEM", "Refleks Ölçer" ve "Hayalimdeki Makine" isimli projelerini ziyaretçilere uygulamalı olarak anlattı.

08.10.2019 09:29Enderunlu öğretmenler Bilim Şenliği'nde projelerini tanıttı
Gaziantep'te düzenlenen "Bilim Benim Süper Gücüm" temalı Bilim Şenliğine katılan Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğretmenler "STEM", "Refleks Ölçer" ve "Hayalimdeki Makine" isimli projelerini ziyaretçilere uygulamalı olarak anlattı.

2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı kapsamında Gaziantep'te düzenlenen "Bilim Benim Süper Gücüm" temalı Bilim Şenliği'ne Bağcılar Belediyesi Yetenekli Çocuklar Merkezi eğitmenleri de katıldı. 3 gün süren şenlikte; 4 ana kategoride robotik kodlama, mühendislik, dene-yap ve sanat atölyesiyle 50 çadırda etkinlikler gerçekleştirildi.

Etkinlikte yer alan Enderunlu üç öğretmen, "STEM", "Refleks Ölçer" ve "Hayalimdeki Makine" isimli atölye çalışmalarının tanıtımını yaptı. Standı ziyaret eden öğrencilere projeler uygulamalı olarak anlatıldı. Bilimsel nitelikli çalışmalar katılan ziyaretçiler bu sayede hem hayal güçlerini kullanarak üretmeyi, dizayn edip tasarlamayı hem de hayatın her alanında zihin becerilerini geliştirmeyi ve anlık problemlerle nasıl başa çıkılacağını öğrendi.

Atölye çalışmaları çok beğenildi

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da geleceğin bilim insanı adayı olan öğrenciler için düzenlenen bu şenlikte yer alan başta Enderunlu öğretmenler olmak üzere bütün eğitmenlere teşekkür etti. - İSTANBUL

Bağcılar Belediyesi, Gaziantep, Bağcılar, Güncel

Kaynak: İHA

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