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Endings, Beginnings Filmi

Endings, Beginnings filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Endings, Beginnings filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

19.03.2020 08:57 | Son Güncelleme: 19.03.2020 08:57
Endings, Beginnings Filmi
30’lu yaşlarındaki bir kadın, bir yıl boyunca aşk ve aşk acısına maruz kalır. Bu süreçte yaşadığı ani olaylar, kadının hayatın sırlarını çözmesine yardımcı olur.


Yönetmen: Drake Doremus
Senaryo: Drake Doremus, Jardine Libaire
Oyuncular: Shailene Woodley, Jamie Dornan, Sebastian Stan, Matthew Gray Gubler, Lindsay Sloane, Kelly Albanese, Shamier Anderson , Luke Baybak, Lola Blanc, Janice LeAnn Brown, Garrett Coffey, Sherry Cola, Noureen DeWulf, Ben Esler, Presciliana Esparolini, Mary Faber
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Endings, Beginnings
Yapımcı Firma: Bir Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 110 dk.
Dağıtıcı Firma: Bir Film
Vizyon Tarihi: 05.06.2020

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Kaynak: InterSinema.com

Etiketler : Yönetmen, Drake, Sinema

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