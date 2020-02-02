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Endonezya 238 vatandaşını Çin'den tahliye etti

Endonezya, yeni tip koronavirüs salgınının merkezi olan Çin'in Vuhan kentinden 238 vatandaşını tahliye etti.

02.02.2020 07:34 | Son Güncelleme: 02.02.2020 07:34Endonezya 238 vatandaşını Çin'den tahliye etti
Endonezya, yeni tip koronavirüs salgınının merkezi olan Çin'in Vuhan kentinden 238 vatandaşını tahliye etti.
Metro TV kanalının haberine göre, 238 Endonezyalıyı taşıyan Batik Havayolları'na ait uçak, ülkenin kuzeybatısında yer alan Batam Adası'ndaki Hang Nadim Havalimanı'na indi.
Sağlık Bakanı Terawan Agus Putranto, tahliye edilen tüm vatandaşlarının sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, 4 vatandaşın kendi isteğiyle gelmeyi reddettiğini ve 3 kişinin ise sağlık durumundan dolayı geçiş izni alamadığını açıkladı.
Batam'dan geçici bir süre sonra 238 kişinin, 3 askeri uçakla Riau Adaları içerisindeki Natuna bölgesine götürüleceğini ifade eden Putranto, tahliye edilenlerin askeri hastanede 14 gün karantina altında tutulacağı bilgisini paylaştı.
Dışişleri Bakanı Retno Marsudi de tahliye işleminin başarıyla sonuçlanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Güncel

Kaynak: AA

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