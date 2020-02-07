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Endonezya Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosu As'ari, KTSO'yu ziyaret etti

Endonezya İstanbul Başkonsolosu İmam As'ari'yi Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası'nı (KTSO) ziyaret etti.

07.02.2020 12:02 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:38Endonezya Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosu As'ari, KTSO'yu ziyaret etti
Endonezya Başkonsolosu İmam As'ari'yi Ticaret ve Sanayi Odası'nı (KTSO) ziyaret etti.
KTSO Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasındaki ilişkiler ve yapılabilecek yatırımlar hakkında bilgi verdi.
As'ari ise Kırklareli ile varolan güçlü ticari ve ekonomik işbirliğini arttırmak istediklerini söyledi.
Dünyanın göz bebeği İstanbul'da görev yapmaktan mutluluk ve onur duyduğunu belirten As'ari,
"Potansiyel işbirliği alanlarını bulup geliştirme, yatırımları teşvik etme, iki ülke halkları arasındaki dostluk bağlarının güçlendirilmesi ve birlikte yaşama kültürünün geliştirilmesi yönündeki yoğun gayretlerimize devam edeceğiz.
Bu kapsamda ticari ve ekonomik ilişkilerimizin çok iyi seviyede olduğu Kırklareli'yi de ziyaret ederek, ticari ve ekonomik ilişkilerimizi daha da geliştirebilmemiz için yapabileceklerimiz konusunda çeşitli kurum ve kuruluşlarla temaslarda bulunduk."

Kırklareli, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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