Endonezya'da 18. İslami Kitap Fuarı Başladı

Kaynak: AA

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bu yıl 18'incisi düzenlenen İslami Kitap Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı.Cakarta Kongre Merkezi'nde yapılan fuara, bu yıl 213 yayınevi katıldı. Fuarda, 48 bin 250 ana başlıkta 3 milyon 690 bin eser yer alıyor.Fuarda, çocuklarla ilgili çeşitli aktivitelerin yanı sıra söyleşi ve panel gibi etkinlikler de düzenlenecek.İslami Kitap Fuarı Organizasyonu Başkanı Mahmud Anis Baswedan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yılki fuarda yaklaşık 190 bin ziyaretçiyi ağırladıklarını belirterek, Güney Doğu Asya'da İslami eserlerin yer aldığı en büyük kitap fuarını gerçekleştirdiklerini ifade etti.Fuara, Mısır, Suudi Arabistan ve Brunei gibi ülkelerden yabancı yayınevlerinin de katıldığını dile getiren Baswedan, bir önceki yıla göre bu yıl daha fazla ziyaretçi beklediklerini kaydetti.Fuarı ziyarete gelen lise öğrencisi 15 yaşındaki Afifah Zekiye de birçok İslami eserin bir arada sergilendiği bu fuarı çok sevdiğini ve okul olarak her yıl ziyaret ettiklerini anlattı.Fuar, 3 Mart'a kadar devam edecek.