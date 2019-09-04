Haberler» Dünya» Haber

Endonezya'da 21 araçlı zincirleme kaza: 8 ölü, 29 yaralı

Endonezya'da 21 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaşamını yitirdi, 29 kişi ise yaralandı.

04.09.2019 17:20 Endonezya'da 21 araçlı zincirleme kaza: 8 ölü, 29 yaralı
Endonezya'da 21 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaşamını yitirdi, 29 kişi ise yaralandı. Yaralıların 3'ünün durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Endonezya'nın Bandung ve Cakarta kentlerini birbirine bağlayan otoyolda, Purwakarta yakınlarında 21 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Otoyolda çöp kamyonunu bekleyen çok sayıda araca, fren arızası sebebiyle kontrolden çıkan ve kum taşıyan bir kamyon çarptı. 3 aracın yandığı kazada, 8 kişiden 1'i olay yerinde, 7'si ise kaldırdıkları hastanelerde yaşamını yitirirken; 29 kişi ise yaralandı.



Jakarta, Bandung, Dünya

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Haberleri
00:08   Fransız matematik dehası Villani'den Paris Belediyesini ele geçirme hesapları yapan Macron'a darbe
23:59   İngiltere'de kurye, girdiği evdeki çinli kadınları ölümüne darp etti
23:57   İran'dan nükleer anlaşmaya dair yeni adım
23:46   Hong kong'da eylemciler tasarının geri çekilmesini kutluyor
23:31   4 yaşında tren istasyonunda kaybolan kız, 20 yıl sonra ailesine kavuştu
22:53   İran Cumhurbaşkanı: Nükleer taahhüdümüzü azaltıyoruz, üçüncü adım sentrifüj geliştirmek
22:34   İngiltere'de kurye, girdiği evdeki çinli kadınları ölümüne darp etti