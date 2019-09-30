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Endonezya'da 36 kadın mahkum firar etti

Endonezya'nın Orta Sulawesi eyaletinde 36 kadın mahkumun firar ettiği belirtildi.

30.09.2019 07:38Endonezya'da 36 kadın mahkum firar etti
Endonezya'nın Orta Sulawesi eyaletinde 36 kadın mahkumun firar ettiği belirtildi.?
Republika gazetesinin haberine göre, eyaletin Sigi bölgesindeki Maku köyünde 103 tutuklunun bulunduğu Klass III Kadın Cezaevi'nde dün gece çıkan yangından yararlanan 36 mahkum kaçmayı başardı.
Güvenlik güçlerinin, bölge genelinde kaçan mahkumları arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini açıklayan yetkililer, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.

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Kaynak: AA

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