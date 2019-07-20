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Endonezya'da 5,0 büyüklüğünde deprem

KUALA Endonezya'nın Maluku eyaletine bağlı Seram Adası'nda 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

20.07.2019 12:37 Endonezya
KUALA Endonezya'nın Maluku eyaletine bağlı Seram Adası'nda 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Birimi'nden yapılan açıklamada, adanın kuzey kıyılarında bu sabah 5,0 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildiği bildirildi.
Denizin 10 kilometre altında meydana gelen sarsıntının merkez üssü, adanın 34 kilometre kuzey batısı olarak belirlendi.
Depremde herhangi bir can kaybı yaşanmazken tsunami uyarısı da yapılmadı.
Maluku eyaletinin kuzeyinde geçen hafta 7,3 büyüklüğünde deprem olmuş, 2 kişi hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA
Maluku, Güncel

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